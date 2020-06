Weer 'flinke drugsvangst' in Zandvoort

ZANDVOORT - Voor de tweede keer deze week heeft de politie in Zandvoort een 'flinke drugsvangst' gedaan. Dit keer troffen agenten bij een controle 200 gram hennep en hasj, 20 voorgedraaide joints en 900 euro aan cash aan bij een man die daarop is aangehouden.

Agenten zagen iemand in de Stationsstraat in Zandvoort zich opvallend gedragen. Hij droeg een grote rugtas bij zich. De verdachte stapte een auto in en de politie besloot de auto te controleren. De gevonden goederen en geld zijn in beslag genomen. De rechter doet verder onderzoek.