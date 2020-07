'Noord-Hollandse vissers betrokken bij opgerold harddrugslab in Heiloo'

HEILOO - Het drugslaboratorium dat op 17 juni in Heiloo werd ontmanteld, werd mogelijk gerund door Noord-Hollandse vissers. De politie viel op die dag met een speciaal team een garagebox aan De Schrijnwerker binnen en trof er een onderdeel van een mdma-productielijn aan. Diezelfde dag zijn er labs ontmanteld in Akersloot en Amstelveen. "De huurders waren aardige jongens. We kregen zelfs vis van ze", zegt een overbuurman voor de camera van NH Nieuws.

Het is even voor 12.00 uur als op 17 juni een grote politie-eenheid met gepantserde voertuigen en busjes een bedrijventerrein naast de A9 in Heiloo oprijdt. In een zijstraatje stoppen ze voor een garagebox van zo'n 70 m2, met daarboven een kantoor. De ramen en deur worden met grof geweld ingeramd. Er is niemand in het pand aanwezig, maar de politie treft wel een lab en liters mdma-olie aan.

"Het gebeurde al die tijd onder mijn neus en ik heb niks door gehad", vertelt Stefan (niet zijn echte naam, die is bekend bij de redactie), die in een van de kantoorpanden boven het rijtje garageboxen werkt. Na rondvraag van NH Nieuws in de buurt blijkt dat meerdere mensen vermoedens hebben wie de eigenaren van het drugslab zijn.

Visnetten repareren

Zo zouden de huurders van het pand in de maanden voor de ontmanteling in de weer zijn geweest met visnetten en ook in die branche actief zijn. "Soms waren ze die netten aan het uitpluizen of repareren. Er stonden ook kratten met vis", zegt Stefan. Een andere buurman zegt: "Het rook daar naar vis en we kregen ook weleens vis van die jongens. Ze waren aardig en leenden soms onze tractoren voor hun werk."