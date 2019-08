Amsterdam krijgt geen grip op onderwereld: "Drugscriminaliteit heeft vrij spel"

AMSTERDAM - (AT5) Het lukt de gemeente niet om grip te krijgen op de Amsterdamse onderwereld. Door gebrek aan sturing, daadkracht en handhaving hebben kopstukken in de drugswereld vrij spel, staat in een ongepubliceerd rapport waarop De Telegraaf de hand op heeft weten te leggen.

Hoogleraar Pieter Tops deed samen met onderzoeksjournalist Jan Tromp in opdracht van de gemeente een half jaar lang onderzoek naar ondermijning, de vermenging van de onder- en bovenwereld. Het rapport schetst een beeld waarin mensen uit alle lagen van de bevolking een graantje meepikken van de drugscriminaliteit.

Kennis verloren

Volgens de onderzoekers is kennis bij de politie over de drugsmarkt verloren gegaan. Gebruik van drugs is "volkomen genormaliseerd". Alleen al op het Amsterdam Dance Event wordt met zo'n 370.000 bezoekers vijf miljoen euro uitgegeven aan drugs. Op basis van rioolwateronderzoek is vastgesteld dat er jaarlijks voor 75 miljoen euro aan cocaïne wordt gebruikt.

Achter stromannen die de coffeeshops in de stad runnen schuilt een harde wereld van echte bazen, die elkaars shops in een felle concurrentiestrijd beschieten en waar handgranaten voor de deur worden gelegd om sluiting te forceren. Dit jaar onderzocht de politie achttien incidenten met granaten, nergens komt naar voren wie opdracht gaf voor de intimidaties.

Crimineel geld

Daarnaast wordt vijftig procent van de nieuwe bedrijven in Amsterdan onderhands gefinancierd, ruim een derde is van de financiers is eerder in aanraking gekomen met justitie. Auto's van criminelen staan op naam van vage stichtingen in Amsterdam. Toch valt er weinig van criminele af te pakken, omdat zij ondergronds bankieren. In het systeem zou tien miljard euro in de stad omgaan.

De gemeente Amsterdam geeft in het rapport toe "dat er geen sprake is van greep op de drugsgerelateerde criminaliteit" in de stad.