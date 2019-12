Overlast, angst en rotzooi: meerderheid NH Nieuws-panel wil vuurwerkverbod

NOORD-HOLLAND - De vuurwerktraditie is voor steeds minder mensen heilig. Uit onderzoek van het NH Nieuws-panel onder ruim 1.500 leden blijkt dat zes op de tien deelnemers het liefst een volledig vuurwerkverbod wil.

De afgelopen jaren lag de steun voor een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten al boven de 50%. Dit jaar zijn de deelnemers aan het NH Nieuws-panel nog stelliger en is het aantal voorstanders opgelopen naar 61%. Als alternatief ziet 55% een rol voor de gemeente bij het organiseren van een centrale vuurwerkshow.



Het aantal mensen dat zegt hinder te ondervinden is met 65% nog groter. De klachten zijn divers: harde knallen in de maanden voor de jaarwisseling, vuurwerk zorgt voor angstige huisdieren, rotzooi op straat en vandalisme.



Vuurwerkliefhebbers geven steeds meer geld uit De liefhebbers van vuurwerk die zelf ook afsteken hebben eveneens volop deelgenomen aan het onderzoek. Zij lijken meer geld uit te gaan geven dan voorgaande jaren. 13% van hen besteedt zelfs 400 euro of meer aan vuurwerk. Een jaar geleden was dit nog maar een kleine 2%.

De vuurwerkfans blijken ook voorzichtiger geworden ten opzichte van het onderzoek van 2018. De belangrijkste voorzorgsmaatregelen die ze noemen zijn: voldoende afstand nemen (87% nu, 81% in 2018), het gebruik van een aansteeklont (77% nu, 72% in 2018) en ook het gebruik van een vuurwerkbril is in opkomst (58% nu, 51% in 2018).



Grote steun voor verbod zwaar vuurwerk Een algeheel vuurwerkverbod krijgt dus een ruime meerderheid, maar het kabinet wil niet zover gaan, ondanks oproepen van onder meer verschillende hulpdiensten. Wel ligt er voor 2020 het voorstel om het zwaarste vuurwerk te verbieden. Dat zijn de zwaardere singleshots (enkelschotsbuizen) en grotere knalstrengen (ratelbanden, Chinese rollen).



Een ruime meerderheid steunt zo'n beperkt vuurwerkverbod. Bijna driekwart van de leden is daar in hoge of zeer hoge mate voorstander van. Volgend jaar zal daar een definitief besluit over vallen.



