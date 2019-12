Vuurwerk haalt oude wonden open bij oorlogsslachtoffer: “Associatie met mortieren”

UITGEEST - Als het aan Frank du Long (77) ligt mag er morgen nog een totaalverbod op vuurwerk worden ingesteld. Het gedreun en de lichtflitsen in zijn wijk brengen hem terug naar een traumatische tijd: de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. "Tijdens Oud & Nieuw heb ik de gordijnen dicht en zit ik met samengeknepen billen op de bank."

NH Nieuws-panellid Du Long wordt als jong ventje van amper vijf jaar oud gevangen genomen in een kamp voor vrouwen en kinderen op Nederlands-Indië. Als hij na de dekolonisatieoorlog - rond zijn twaalfde jaar - emigreert naar Nederland, voelt hij zich 'verlost en gelukkig'. Traumatisch "Maar hier bleek het toen al heel gebruikelijk om op straat vuurwerk af te steken", blikt hij terug. "En voor mij is de associatie tussen vuurwerk en mortieren enorm. Toen ik als kind in het kamp lichtflitsen zag, dook ik direct onder de tafel. Nog altijd is het traumatisch als ik vuurwerk hoor of zie", aldus de Uitgeester. Frank du Long (midden) emigreert in 1954 zonder zijn ouders naar Nederland:

NH Nieuws

Van de 1.535 NH Nieuws-panelleden liet 61 procent weten een voorstander te zijn van een vuurwerkverbod. Ook Du Long is uitgesproken tegen vuurwerk, maar heeft geen illusies als het gaat om een totaalverbod. "Wat ik wel hoop is dat mensen zich realiseren dat er ook anderen zijn die er last van hebben. Daar ben ik er één van, en niet te vergeten, ook de dieren. Die hebben geen gelegenheid om zich te uiten in een interview. Dus moeten mensen zoals ik het voor ze opnemen, vind ik. En voor de ouderen die dat ook niet kunnen."

Quote "Toen ik als kind in Nederlands-Indië lichtflitsen zag, dook ik direct onder de tafel" Frank du long - lid nh nieuws panel

Du Long ziet dat veel mensen genieten van een traditie. Een goede oplossing is volgens hem dan ook lastig, maar met goede wil wel denkbaar. "De vragen zijn: hoe kun je het veiliger en beheersbaar maken? En ervoor zorgen dat mensen zoals ik er geen last meer van hebben. Nou, bijvoorbeeld door het te centraliseren. Dat de gemeenten één plek gaan aanwijzen om die te gebruiken. Maar het is ook gewoon een dilemma. Toch vind dat er meer negatieve punten zijn dan positieve. En hoop ik dat we op een dag zonder vuurwerk kunnen."

NH Nieuws