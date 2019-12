Knallend het jaar uit: zo houdt jouw gemeente vuurwerkoverlast binnen de perken

NOORD-HOLLAND - Gemeenten nemen tal van maatregelen om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs alle 47 Noord-Hollandse gemeenten.

Veel is er dit jaar niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Twaalf gemeenten veranderden hun beleid. Zo schafte Amsterdam bijvoorbeeld de vuurwerkshow af, kun je als inwoners van Heemstede een vuurwerkvrije zone aanvragen en zet Koggenland extra toezichthouders (boa's) in. Verder zit de verandering vooral in uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones. Veel vuurwerkvrije zones

Inmiddels heeft tweederde van de gemeenten één of meerdere vuurwerkvrije zones. Daarbij gaat het vaak om gevoelige plekken waar ouderen wonen of dieren leven. Maar soms ook bij speelplaatsen of woningen met een rieten dak. En waar de ene gemeente enthousiast is, ziet de ander het totaal niet zitten, zoals burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn. "Er is hier geen behoefte aan en bovendien zijn ze ook niet te handhaven."



Bekijk hier of jouw gemeente vuurwerkvrije zones heeft. Gemeenten aangegeven met gehoorbescherming hebben geen vuurwerkvrije zones. Tekst gaat verder onder kaart

En juist in de handhaving zitten grote verschillen. Sommige gemeenten zetten geen extra toezichthouders in, anderen benutten hun maximale capaciteit en een enkele gemeente geeft er zelfs extra geld aan uit. Zoals de gemeente Huizen die daarvoor 10.000 euro uittrekt. Ook zijn er gemeenten die gebruik maken van cameratoezicht.



Dat geldt voor Heiloo, Uitgeest, Castricum, Bergen en Gooise Meren. "Waar je niet op iedere hoek en steeg je toezicht kan houden of waar je het even niet hebt gezien, kan je het nakijken via camera's", legt burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren uit.

Quote "Het rijk moet echt stappen ondernemen richting een verbod" JAN HAMMING, BURGEMEESTER ZAANSTAD

Veel gemeenten willen zich nog niet uitspreken over een verbod. Vanuit de politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam de roep om een verbod op knalvuurwerk en vuur­pijlen. De meesten vinden dat deze discussie eerst landelijk moet worden gevoerd. Toch zijn er in onze provincie dertien burgemeesters voorstander van een gedeeltelijk of volledig verbod: Alkmaar, Amsterdam, Blaricum, Castricum, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heiloo, Hilversum, Hoorn, Laren, Medemblik, Schagen en Uitgeest.

Klik hieronder op de betreffende regio voor het bijbehorende verhaal: Noordkop & Texel: Burgemeester Schagen: "Met bewustwording gevaren vuurwerk bereik je meer dan met een landelijk verbod"

Alkmaar e.o. : Castricum breidt vuurwerkvrije zones uit en stelt veiligheid hulpverleners voorop

Haarlem e.o.: Vuurwerk in Haarlem 'liever niet', maar nog liever een vuurwerkverbod Haarlemmermeer Amsterdam e.o.: Amsterdam past vuurwerkbeleid aan: geen vuurwerkshow, wel extra aandacht voor overlast West-Friesland : Hoornse burgemeester roept inwoners op: "Stop met agressief knalvuurwerk" Het Gooi: Gemeente Gooise Meren: 'Zolang iedereen zich gedraagt, zijn er geen extra vuurwerkvrije zones nodig' Zaanstreek-Waterland: Vuurwerkverbod in parken Zaanstad: 'Maar geen extra mensen om te handhaven' IJmond: Burgemeester Uitgeest voorstander van totaalverbod op vuurwerk Haarlemmermeer: Komende jaarwisseling acht vuurwerkvrije zones in Haarlemmermeer

Zo ziet burgemeester Jan Hamming van Zaanstad een verbod wel zitten. "Want ik zie wel dat wij met oud en nieuw in Zaanstad honderden uitrukken hebben van de brandweer, maar ook van de politie omdat er veel overlast wordt ervaren", zegt hij. "Maar dan zal het Rijk echt stappen moeten ondernemen en dat hebben ze tot nog toe niet gedaan."

De gemeente Haarlem gaat volgend jaar zelf onderzoeken of het mogelijk is de complete binnenstad vuurwerkvrij te houden. Tekst gaat verder onder video

NH Nieuws

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, de branchevereniging voor bedrijven die met vuurwerk werken, begrijpt waarom veel gemeenten hun vingers niet willen branden aan het vraagstuk of de gemeente al dan niet vuurwerkvrij moet worden. Woordvoerder Marcel Teunissen: "Ik kan mij voorstellen dat gemeenten een afwachtende houding aannemen of zeggen: 'Luister, waarom zouden we mensen het plezier ontnemen, terwijl het bij ons geen issue is'. Waarom zou je er dan moeilijk over doen?"

Quote "Ik kan mij voorstellen dat gemeenten een afwachtende houding aannemen" marcel teunissen, woordvoerder pyrotechniek Nederland

Een gemeentelijk totaalverbod op consumentenvuurwerk ziet Teunissen dan ook niet zitten: "Als mensen zich normaal gedragen moet het (afsteken van vuurwerk, red.) gewoon kunnen." Wel benadrukt hij dat BPN niet tegen vuurwerkvrije zones is. "Wij zijn totaal niet tegen zones op plekken waar dat logisch is. We zitten niet te wachten op ellende bij dieren of kinderboerderijen."