Dit is wat we tot nu toe weten over de liquidatie van advocaat Derk Wiersum

AMSTERDAM - Geschokte reacties, ongeloof en verdriet na de liquidatie op strafrechtadvocaat Derk Wiersum in Amsterdam vanochtend. Wiersum hielp Nabil B. in de zaak tegen topcrimineel Ridouan Taghi. In dit overzicht lees je de feiten, de reacties en de achtergrond van de moord.

De feiten

Op de Imstenrade in de Amsterdamse wijk Buitenveldert is vanochtend rond 7.30 uur de 44-jarige advocaat Derk Wiersum doodgeschoten .





. De liquidatie vond plaats in de buurt van zijn eigen huis.





Derk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen topcrimineel Ridouan Taghi.





De schutter is nog altijd op de vlucht. Het signalement van de schutter luidt: man, tussen de 16 en 20 jaar, slank, ongeveer 1 meter 75 en gekleed in een zwarte hoodie.





Een moord op een advocaat is zeldzaam in Nederland. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2004, toen advocaat Machiel Pul werd doodgestoken op zijn kantoor in Doetinchem. De dader was een 18-jarige man uit Gendringen. Zijn ouders lagen in scheiding en de vermoorde advocaat stond de moeder bij. Op 31 oktober 2005 werd voormalig advocaat Evert Hingst vermoord in Amsterdam-Zuid. Hij had zich een paar maanden daarvoor, op 1 juli, laten uitschrijven als advocaat. Hingst werd zelf verdacht van witwassen.

Wie is ook al weer Nabil B.?

Derk Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij tijdens het proces rondom topcrimineel Ridouan Taghi. Nabil B. beschuldigd Taghi van onder meer acht liquidaties in en rond het Amsterdamse drugscircuit.



B. is de eerste kroongetuige die in deze zogenoemde 'Mocro War' zijn mond open doet. Hij besloot naar het Openbaar Ministerie te stappen, toen hij zijn leven in het criminele milieu niet meer zeker was. Eerder werd de broer van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten, vermoedelijk als wraakactie hierop.



In juni vorig jaar trok de vanochtend vermoorde advocaat Wiersum samen met zijn collega Bart Stapert nog aan de bel, omdat de twee vonden dat het Openbaar Ministerie onvoldoende in staat was om de veiligheid van de familie van de kroongetuige te garanderen.

De reacties



De politie noemt de liquidatie van de advocaat een "nieuw dieptepunt in strijd tegen georganiseerde misdaad".

Minister-president Mark Rutte reageert als volgt: "zeer verontrustende berichten".

De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het "een afschuwelijke moord". "Het is een niet eerder vertoonde aanval op de advocatuur die het wezen van de rechtsstaat aantast."

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) laat weten zeer geschokt te zijn na de liquidatie op collega Wiersum. "De NOvA is zeer geschokt dat een collega die zijn functie uitoefent is geliquideerd. Wij leven op deze vreselijke dag mee met zijn nabestaanden en familie en volgen het onderzoek op de voet." Lees hier meer reacties uit de Nederlandse advocatuur.



meer reacties uit de Nederlandse advocatuur. Een buurman van Wiersum reageert geschokt. Volgens de buurman laat Wiersum twee jonge kinderen achter.

In de rechtbank in Amsterdam wordt verslagen gereageerd op de moord. Wiersum was daar 'kind aan huis'. Het proces over de aanslag op het gebouw van De Telegraaf werd naar aanleiding van de gebeurtenis een uur uitgesteld, om rechtbankmedewerkers tijd te geven voor rouwverwerking.

Hoe nu verder?

De burgemeester, de politiecommissaris en de hoofdofficier van justitie komen vandaag nog bijeen om de laatste stand van zaken te bespreken.





Meerdere Amsterdamse politici bevestigen tegenover AT5 dat er een spoeddebat komt in de gemeenteraad.





Minister van Justitie Ferd Grapperhaus ontbreekt bij de Algemene Beschouwingen vandaag. Hij is teruggegaan naar zijn ministerie. Hij komt in de loop van de dag met een verklaring.





bij de Algemene Beschouwingen vandaag. Hij is teruggegaan naar zijn ministerie. Hij komt in de loop van de dag met een verklaring. Er zijn veel vraagtekens over de bescherming van de advocaat en waar deze tekort is gekomen. PVV-leider Geert Wilders sprak tijdens de Algemene Beschouwingen de hoop uit dat kroongetuigen en advocaten 'de bescherming krijgen die ze nodig hebben in dit moeilijke vak'.





dat kroongetuigen en advocaten 'de bescherming krijgen die ze nodig hebben in dit moeilijke vak'. Meer partijen in de Kamer hebben twijfels over de beveiliging van de raadsman en de familie van B., van wie eerder al een broer werd vermoord.