Mark Rutte noemt moord op advocaat zeer verontrustend: "politie er bovenop"

AMSTERDAM - Premier Mark Rutte en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemen de liquidatie van advocaat Derk Wiersum zeer verontrustend. Volgens Rutte en Dekker zit de politie er bovenop.

Justitieminister Ferd Grapperhaus laat zich permanent op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Volgens Rutte zal de minister een deel van zijn aanwezigheid bij het debat -over de begroting- schrappen. Hij komt later op de dag met een verklaring.

Advocaat van Kroongetuige

Wiersum werd vandaag doodgeschoten in Buitenveldert. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo rond topcrimineel Ridouan Taghi.

Bij het grote debat in de Tweede Kamer werd ook stilgestaan bij de moord door PVV-leider Geert Wilders:



Ook Burgemeester Halsema en andere Amsterdamse politici reageren op de liquidatie.