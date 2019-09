Burgemeester Halsema en Amsterdamse politici: "Een niet eerder vertoonde aanval"

AMSTERDAM - De moord op advocaat Derk Wiersum is "een afschuwelijke moord. Het is een niet eerder vertoonde aanval op de advocatuur die het wezen van de rechtsstaat aantast." Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De moord leidt volgens haar tot angst en onrust onder advocaten.

De zaak heeft de hoogste prioriteit. De burgemeester, de politiecommissaris en de hoofdofficier van justitie komen nog woensdag bijeen om de laatste stand van zaken te bespreken. Halsema zegt mee te leven met iedereen die door deze vreselijke daad is geraakt.

Ook andere Amsterdamse politici reageren geschokt op de liquidatie: "Een nieuw dieptepunt in de drugsoorlog en een gitzwarte dag voor onze rechtsstaat. Dit doet zoveel pijn", tweet VVD Amsterdam. Don Ceder, fractievoorzitter van de ChristenUnie en zelf advocaat reageert ook op de liquidatie. "Een Amsterdamse collega-advocaat is vanochtend doodgeschoten. Wat een verschrikkelijk nieuws. Er komt een spoeddebat om de situatie te bespreken."

"Een nieuw dieptepunt in de veel te lang woedende gangsteroorlog. Hoewel ik onmacht voel, zullen we niet moeten zwichten voor deze terreur van criminelen!", zegt Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66.



Maffiapraktijken

Dilan Yesilgöz, voormalig raadslid in Amsterdam en huidig Tweede Kamerlid, spreekt van Italiaanse maffiapraktijken. "Dit tast het fundament van onze rechtsstaat fors aan. Ik leef mee met de familie en vrienden van het slachtoffer. Het is een ongelooflijk verdrietige dag."