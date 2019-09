Kroongetuige-advocaat Derk Wiersum (44) geliquideerd in Amsterdam

AMSTERDAM - Op de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert is advocaat Derk Wiersum (44) doodgeschoten. Hij is de advocaat van kroongetuige Nabil B in de zaak tegen topcrimineel Ridouan Taghi

Wiersum werd vanochtend op straat, nabij zijn woonhuis, doodgeschoten. De schutter - tussen de 16 en 20 jaar oud - is nog altijd op de vlucht. Volgens de politie gaat het om een jonge tiener.

Een getuige laat op NH Radio weten de man zwaargewond op de grond te hebben zien liggen. "Er is heel veel politie, alles is afgesloten."

De omgeving is afgezet voor politie-onderzoek. Meerdere straten zijn ontoegankelijk.

Begin dit jaar kwam B. in het nieuws nadat het Openbaar Ministerie blunderde door een foto van de kroongetuige te verspreiden via de strafdossiers van alle verdachten.

De 41-jarige broer van B. werd doodgeschoten door een man die zich voordeed als sollicitant, waarschijnlijk omdat Nabil als kroongetuige over liquidaties verklaarde. De schutter werd later opgepakt en is veroordeeld tot twintig jaar celstraf.