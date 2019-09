Tweede Kamer heeft twijfels over bescherming van vermoorde advocaat Derk Wiersum

AMSTERDAM - De Tweede Kamer vraagt zich af of de woensdag geliquideerde advocaat Derk Wiersum wel goed werd beschermd. Justitieminister Ferd Grapperhaus moet opheldering verschaffen, vindt een Kamermeerderheid.

CDA'er Chris van Dam heeft "oprechte twijfels" over de beveiliging van Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond. Eerder werd al een broer van B. vermoord. GroenLinks vraagt zich af "of we voldoende doen om kroongetuigen, hun families en advocaten te beschermen."

Wiersum werd bedreigd maar niet beveiligd, zeggen bronnen met kennis van zaken volgens meerdere media. Als dat klopt, is de vraag of de politie hem die beveiliging wel heeft aangeboden, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. "Die duidelijkheid zal de minister moeten geven." Ook de VVD, de grootste regeringspartij, wil "zo snel mogelijk" van Grapperhaus horen hoe het staat met de beveiliging en de veiligheid van advocaten.

GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge vindt het meteen ook hoog tijd voor "meer actie van het kabinet" tegen de georganiseerde misdaad.

Familie kroongetuige:

De familie van kroongetuige Nabil B. laat weten diep geraakt te zijn door de liquidatie van Nabils advocaat Derk Wiersum. Maar ze zijn niet verbaasd. "We hebben politie en OM van meet af aan gewaarschuwd dat iedereen die bij dit proces betrokken is, gevaar loopt. Een aanslag op een officier zou een volgende stap kunnen zijn", aldus een familielid tegen De Telegraaf.