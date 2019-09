Politie noemt liquidatie advocaat 'nieuw dieptepunt in strijd tegen georganiseerde misdaad'

AMSTERDAM - Met de liquidatie van de 44-jarige advocaat Derk Wiersum, advocaat van kroongetuige Nabil B., heeft de strijd tegen de zware criminaliteit opnieuw een flinke deuk opgelopen.

Dat zegt een woordvoerder voor de camera van AT5. "Een vreselijk incident, en een nieuw dieptepunt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad."

De liquidatie van Reduan Bakkali, een broer van kroongetuige Nabil B., op 29 maart vorig jaar in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord, zou het vorige dieptepunt kunnen worden genoemd.

Wiersum werd vanochtend iets na 7.30 uur nabij zijn woning in de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert neergeschoten en overleed ter plekke.

Drugsmaffia

Vak- en buurtgenoten van Wiersum reageren geschokt op de afrekening. "Een nieuw hoofdstuk in de brutaliteit van de drugsmaffia", noemt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het dodelijke geweld.

De schutter is nog altijd voortvluchtig. Er wordt gezocht naar een jongeman van 16 á 20 jaar oud, die op het moment van de liquidatie in het zwart was gekleed.