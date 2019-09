Wie was de geliquideerde advocaat Derk Wiersum?

AMSTERDAM - "Een hele sympathieke, goede, gedegen collega", zo omschrijft de secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten de vermoorde Derk Wiersum.

Zijn collega's noemen hem aimabel, gedreven en intelligent, schrijft mediapartner NOS. "Ik kende hem al jaren persoonlijk. Het was een gewaardeerde collega", zegt strafrechtadvocaat Chrisje Zuur die ontdaan is van het bericht over de moord. "Het was echt een integere man."

Derk Wiersum (44) studeerde in Groningen, was sinds 2003 advocaat en werkte daarna tien jaar bij een groot kantoor in Amsterdam, waar hij vier jaar partner was. Hij richtte zich de laatste jaren vooral op zware en georganiseerde criminaliteit en stond kroongetuige Nabil B. bij in de zaak tegen Ridouan Taghi.

Een advocaat is altijd enorm hard nodig in het rechtssysteem, zei hij eerder tegen De Lichtjagers:

Rechtshulp Terdoodveroordeelde

Ook was hij de penningmeester van de Stichting Rechtshulp Terdoodveroordeelde, die zich inzet tegen de doodstraf en werkte hij voor een stichting die rechtshulp biedt aan Nederlanders die gevangen zitten in het buitenland. Ook was hij plaatsvervangend rechter in de regio Zeeland-West-Brabant.

"We staan allemaal de Underdog bij"

Wiersum werd twee jaar geleden geïnterviewd over zijn vak door filmproducent De Lichtjagers. "We staan allemaal de underdog bij, die de verdachte nou eenmaal is, die altijd vecht tegen een systeem. Of dat systeem heel rechtvaardig is, of onrechtvaardig is, in beide gevallen heb je een advocaat verschrikkelijk hard nodig."

Meest gezochte crimineel

In het gesprek vertelt Wiersum dat hij zich toen nog vooral op "huis-tuin-en-keukenstrafzaken" richtte. Dat veranderde toen hij betrokken raakte bij het proces tegen Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi, waar hij samen met zijn collega Bart Stapert de kroongetuige bijstond.

In juni vorig jaar trok Wiersum met Stapert nog aan de bel omdat de twee vonden dat het OM onvoldoende in staat was om de veiligheid van de familie van de kroongetuige te garanderen. Een paar maanden daarvoor werd de broer van Nabil B. vermoord.

"Ik heb hem toen een keer in de wandelgangen aangesproken", zegt Zuur. "Ik vroeg hoe het met hem ging. Hij was uiteraard ontdaan, maar zei ook 'ach, het gaat wel goed. Ik doe gewoon rustig mijn werk'."

"Iedereen kon opeens een doelwit worden"

Advocaat Bart Stapert stopte na de moord op de broer van de kroongetuige wel met het vak. "De moord was een wake-upcall. Iedereen kon opeens een doelwit worden", zei hij daarover in in een interview met de Volkskrant. Wel zei hij erbij dat hij de beslissing om rechter te worden al eerder had genomen en dat het gevoel van dreiging en onveiligheid daar niets mee te maken had.