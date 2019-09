Buurman doodgeschoten advocaat: "Hij heeft twee jonge kinderen, verschrikkelijk"

AMSTERDAM - De liquidatie van advocaat Derk Wiersum (44) heeft voor geschokte reacties gezorgd in Amsterdam-Buitenveldert.

Wiersum werd rond 7.30 uur doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo rond topcrimineel Ridouan Taghi. De schutter, volgens de politie een tiener, is te voet richting de Van Boshuizenstraat gevlucht en wordt gezocht.

"Wat heeft hij hier nou mee te maken?", verzucht een aangeslagen buurman tegenover AT5. "Hij heeft twee jonge kinderen. Zijn dochter fietst normaal met mijn kinderen mee naar school. Vanochtend kwam ze niet, ze mocht niet weg. Later hoorde ik wat er gebeurd is. Verschrikkelijk. Niet normaal dit."

"Zijn zoon tennist met mijn zoon", vervolgt de buurman van de advocaat. "Ja... Echt verschrikkelijk. Niet normaal dit."

Steen door raam

Een jonge vrouw die in de buurt woont, vertelt dat ze werd wakkergemaakt na de schietpartij. "Mijn moeder heeft de schoten gehoord", vertelt ze. Eerder zou de advocaat al een steen door zijn raam hebben gekregen, zegt ze voor onze camera.