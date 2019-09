Wiersum en collega trokken al eerder aan de bel: "Iedereen kon opeens een doelwit worden"

AMSTERDAM - In juni vorig jaar trok de vanochtend vermoorde advocaat Wiersum samen met zijn collega Bart Stapert nog aan de bel, omdat de twee vonden dat het Openbaar Ministerie onvoldoende in staat was om de veiligheid van de familie van de kroongetuige te garanderen. De strafrecht advocaat werd vanochtend rond 7.30 uur neergeschoten in Amsterdam.

Een paar maanden daarvoor werd de broer van Nabil B. vermoord. Advocaat Bart Stapert stopte vervolgens met het vak. "De moord was een wake-upcall. Iedereen kon opeens een doelwit worden.", zei hij daarover in in een interview met de Volkskrant.

"Hoewel de familie waarschuwde, hielden het Openbaar Ministerie en ik geen rekening met liquidaties. Of in ­ieder geval onvoldoende. Maar het is ook weer niet zo dat justitie helemaal niet had nagedacht over de mogelijke risico’s die de familie van Nabil liep", vertelt de oud-advocaat verder in het interview.

"Alleen dacht men eerder op het niveau van bedreigingen, of een steen door de ruit. De gedachte voor 29 maart was dat zoiets alleen in landen als Italië en ­Colombia voorkwam. De moord op Reduan [de broer van Nabil, red.] was voor het OM en mij een wake-upcall. Iedereen kon opeens een doelwit worden."