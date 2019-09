Advocaten reageren geschrokken na moord op Wiersum: "Nieuw hoofdstuk in brutaliteit van drugsmaffia"

AMSTERDAM - De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) laat weten zeer geschokt te zijn door de liquidatie van advocaat Derk Wiersum vanochtend. Rond 7.40 uur werd Wiersum doodgeschoten in Buitenveldert. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo rond topcrimineel Ridouan Taghi.

"De NOvA is zeer geschokt dat een collega die zijn functie uitoefent is geliquideerd. Wij leven op deze vreselijke dag mee met zijn nabestaanden en familie en volgen het onderzoek op de voet", reageert de Nederlandse orde van Advocaten.

Zitting opgeschort

Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf, laat op Twitter weten dat het nieuws ook in de rechtbank aan de Parnassusweg als een bom is ingeslagen. De zitting tegen de verdachten van de aanslag op het gebouw van De Telegraaf is met een uur opgeschort.

"Dit is erger dan erg", schrijft CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter. "Een rechtstreekse aanslag op onze rechtstaat."

Kern van rechtstaat

De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten benoemt de noodzaak voor een veilige werkomgeving voor strafrechtadvocaten: "Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen!"

Ook andere strafrechtadvocaten reageren vol verbijstering op de moord op Wiersum.