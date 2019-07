Verdachten aanslag Telegraaf-gebouw voor de rechter

AMSTERDAM - Zeven mannen staan vandaag voor de rechter vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de aanslag op het pand van De Telegraaf aan de Basisweg, vorig jaar zomer. Drie van hen behoren volgens justitie tot een grotere groep die zich richtte op georganiseerde autodiefstal.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Nabil D. (28), Bilal El H. (25) en Zakaria N. (21) van betrokkenheid bij zowel voertuigdiefstal als de aanslag op het gebouw waar de redactie van De Telegraaf is gevestigd.

Jerrycan met benzine

In de nacht van 26 juni rijdt een witte Volkswagen Caddy tegen de gevel van het TMG-gebouw in Westpoort. Op camerabeelden is te zien hoe de bestuurder eerst tussen de plantenbakken door manoeuvreert en twee keer met een flinke vaart het gebouw ramt. De bestuurder stapt vervolgens uit met een jerrycan benzine, opent het achterportier en steekt het voertuig in brand. Op camerabeelden, die De Telegraaf de volgende ochtend verspreidde, is te zien dat het busje binnen een mum van tijd in lichterlaaie staat.

Bij daglicht wordt duidelijk dat de schade aan en in het gebouw aanzienlijk is. Hoofdredacteur Paul Jansen vertelt de volgende ochtend in een extra uitzending van het AT5 Nieuws dat de krant zich niet laat intimideren. 'We zijn gemotiveerder dan ooit', aldus Jansen. Ook waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen komt die ochtend poolshoogte nemen.

Twee strafrechtelijke onderzoeken

Politie en justitie nemen de zaak hoog op, omdat er sprake is van 'een aanslag op de persvrijheid'. Het OM heeft inmiddels een grote groep verdachten op de korrel, die in beeld zijn gekomen bij twee grootschalige opsporingsonderzoeken: '13Puurs' en '26Wheeling'.



In totaal gaat het om dertien verdachten. Zeven van hen, allen afkomstig uit Amsterdam, zouden verschillende handelingen hebben verricht rondom de aanslag op TMG (onderzoek 13Puurs). Eén van deze zeven verdachten is door de rechtbank eerder al onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

Van deze bovengenoemde zeven verdachten worden er drie in verband gebracht met georganiseerde autodiefstal (Onderzoek 26Wheeling). In dit onderzoek zijn in totaal negen verdachten. Deze groep zou volgens justitie snelle auto's hebben gestolen en 'koud gezet' die vervolgens door verschillende groeperingen zouden zijn gebruikt bij strafbare feiten, zo verduidelijkt een woordvoerder van het OM. In dit onderzoek zijn drie verdachten, onder wie een vrouw, eerder al onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.

De groep verdachten schijnt vandaag van 09:00 uur voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een inleidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld zal worden, is nog niet duidelijk.