Op 6 juni 2024 is het precies 60 jaar geleden dat de legendarische optredens van The Beatles in Blokker plaatsvonden. Hoe kon het gebeuren dat de beroemdste band ter wereld uitgerekend in het West-Friese tuindersdorp belandde? Hoe beleefden de bezoekers de optredens en wat is 60 jaar na dato de nalatenschap van deze historische gebeurtenis? Daarover gaat de NH-documentaire ‘The Beatles & Het wonder van Blokker’, die op vrijdag 24 mei wordt uitgezonden op NH.