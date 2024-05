Uniek beeld en geluid van The Beatles, met dank aan Cor Molenaar en Gerard Karsten

Op zaterdag 8 juni is Blokker nog een keer in de ban van The Beatles. Omdat het 60 jaar geleden is dat de populairste band ooit in het voormalige tuindersdorp speelde, komt die dag een The Beatles-tributeband naar sporthal De Brug voor twee optredens. Ook wordt er een expositie gehouden en schreef Barry Jonker een boek over deze bijzondere gebeurtenis. En: er worden unieke beelden vertoond.

Wonderlijk zwart-wit beeld

Gertjan Dekker laat het scherm zakken en zoekt via zijn laptop verbinding met de beamer. In de authentieke afmijnzaal in de veilinghal Op Hoop van Zegen in Blokker neemt hij plaats in één van de bankjes. "Klaar voor?"

Wat volgt is een film van zo'n 12 minuten, gevuld met wonderlijk zwart-wit beeld. Knap gemonteerd, vanuit verschillende hoeken gefilmd. We zien The Beatles arriveren op hetzelfde terrein, uitzinnige inwoners van Blokker tijdens de concerten en een hardwerkende invaldrummer Jimmy Nicol. Maar ook: authentieke beelden van het optreden van Cliff Richard en van de Duitse avonden, die in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw plaatsvonden in hetzelfde gebouw. Historische beelden, die de wereld nooit eerder kreeg te zien. Met dank aan Cor Molenaar.

Dekker: "We hebben als Historische Vereniging een oproep gedaan en gevraagd of mensen nog filmmateriaal hadden. Eén van de leden vertelde dat hij een bandje in de kluis had liggen dat hij ooit van zijn schoonvader had gekregen. Hij wist niet precies wat er op stond, maar toen we het lieten digitaliseren, werden we blij verrast. Het bleek te gaan om unieke beelden. Die laten we op 8 juni graag zien."