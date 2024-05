Protest tegen optreden The Beatles in Blokker: "Straks hele veilinghal in puin"

Met een paar ferme draaien aan een zwenkwiel openen zich twee kasten. "We pakken nu de doos van het dossier van het festival Blokker", zegt Jan de Bruin, archivaris in het Westfries Archief. Hij treft hierin onder meer de aanvraag voor de vergunning, maar de aandacht gaat vooral uit naar een brief, die de gemeente Blokker op 5 mei 1964 ontving.

'Hele veilinghal in puin'

Het schrijven is afkomstig van een anonieme afzender: de Haagse Burgerij. Er wordt verzocht om de vergunning per direct in te trekken, uit angst voor ongeregeldheden. "U zou ongetwijfeld zowel de moraal als het materiaal van uw gemeente voor veel schade behoeden. We nemen aan dat u ons begrijpt", staat er met pen te lezen. "Het voelt aan als een soort bedreiging. Het is haast Sopranos-achtig. Zo van: denk even na, want voor je het weet, ligt de hele veilinghal in puin."

Er waren meer zorgen voordat The Beatles naar Blokker kwamen. Niet voor niets bedankte een stad als Den Haag voor de eer, bang voor rellen mocht de band naar de Houtrusthallen komen. Bekend was dat bij optredens van bands als The Rolling Stones en The Pretty Things de boel werd regelmatig werd gesloopt. Dus waren veel gemeenten heel voorzichtig met het afgeven van een vergunning. De burgemeester van Blokker - de vader van organisator Ben Essing - durfde het wél aan en gaf de vergunning af.