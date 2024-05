The Beatles gingen in 1964 naar Sydney, Hongkong en... Blokker: hoe ontstond dit wonder?

"Het wonder van Blokker is eigenlijk het wonder van de muziek", zegt Gert Elzinga. Hij is onderdeel van de fanclub The Beatles in Blokker en één van de initiatiefnemers voor het monument dat sinds 1999 in Blokker-dorp staat. Het verhaal over The Beatles in Blokker heeft hem altijd gefascineerd, ook al was hij zelf te jong om er 1964 zelf bij te zijn. Hij werkte dan ook graag mee aan de NH-documentaire 'The Beatles & het wonder van Blokker', die vrijdag bij NH wordt uitgezonden.

Want bijzonder was het. En is het, nog altijd. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het verloop van de eerste wereldtournee van de band, als de Beatlemania op zijn hoogtepunt is. Wereldsteden als Kopenhagen, Sydney, Melbourne en Hongkong worden in 1964 aangedaan. "En daar staat een Blokker dan tussen. Dat vind ik echt wonderlijk", zegt Elzinga.

'Gemeenten voorzichtig met vergunning'

Het verhaal over The Beatles in Blokker begint bij Dick van Gelder, impresario van beroep. Hij regelt met The Beatles-manager Brian Epstein dat de band naar Nederland komt en betaalt alvast de helft van het bedrag, zo'n 39 duizend gulden.

De zoektocht naar een geschikte locatie in Nederland kan beginnen, maar is geen eenvoudige. Veel steden zien de komst van The Beatles niet zitten. "In heel Europa was algemeen bekend dat optredens van bijvoorbeeld The Rolling Stones en The Pretty Things uit de hand liepen, dus veel gemeentes waren voorzichtig om een vergunning af te geven", zegt Jan van Doorn. Hij werkte na 1964 voor Ben Essing, die er wél in slaagde de vergunning rond te krijgen.

