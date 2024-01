Zestig jaar geleden, maar niet vergeten: optreden The Beatles houdt Blokker jong

Het mag dit jaar dan wel 60 jaar geleden zijn, de herinneringen aan de legendarische optredens van The Beatles in Blokker zijn nog springlevend. Dat bleek maar weer eens tijdens de Blokkerdagen, die in het teken stonden van het magische bezoek van John, Paul, George en Jimmy aan het dorp.

Dagen is hij ermee bezig geweest, Blokker Peter Gons heeft geprobeerd alle vrijwilligers bij elkaar te krijgen, die op 6 juni 1964 hielpen bij de concerten van The Beatles in de veilinghallen. "Een kont werk", zegt hij met een brede lach. "Bellen, bellen en nog eens bellen. Veel mensen heb ik via via gevonden. Sommigen waren al overleden. Dat is jammer, maar ook wel logisch na zo'n lange tijd."

Het Wonder van Blokker

Uiteindelijk gingen er toch zo'n 30 uitnodigingen de deur uit. En dus verzamelden de podiumbouwers, het horeca- en garderobepersoneel van toen zich zaterdagmiddag in de afmijnzaal in het historische gebouw, voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Historische Vereniging van Blokker. In de gang is een expositie opgetuigd, waar foto's en krantenknipsels het bewijs zijn van Het Wonder van Blokker. "Uniek dat The Beatles hier zijn geweest", weet Gons, archivaris van het dorp. Tot zijn eigen verrassing mocht hij even later het eerste jaarboek van zijn eigen vereniging in ontvangst nemen.

Een Beatles-reünie dus, logischerwijs een samenkomst van mensen op leeftijd. Kwieke en minder vitale zeventigers en tachtigers, soms zelfs al de negentig gepasseerd, met één overeenkomst: de herinnering aan de unieke concerten houdt ze voor eeuwig jong.