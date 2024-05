Paul McCartney schrikt zich wezenloos in Blokker: "Who the hell are you?!"

Blokker is zonovergoten. Bill pakt zijn gitaar, gaat op een veilingkistje zitten en zet zijn grote hit in: Iene Miene Mutte. Jack & Bill, afkomstig uit Dordrecht, waren twee schattige kindersterren die kinderliedjes op gitaar vertolkten. "We kwamen wel eens op televisie en werden gevraagd als voorprogramma van The Beatles. Nou, leuk!", haalt Bill herinneringen op. Zijn broer Jack is inmiddels overleden.

En ze waren niet de enige, want het voorprogramma duurde vele malen langer dan het uiteindelijke optreden van The Beatles. "Op een gegeven moment moest iedereen uit het voorprogramma de kleedkamer uit, want The Beatles kwamen eraan. Maar mijn broer, die altijd heel brutaal was, zei: 'ik blijf hier, ik wil ze ontmoeten'. Dus hij schoof een paar dozen voor de tafel waaronder hij zich schuil hield. Toen kwamen The Beatles binnen en schrokken zich wezenloos. Paul McCartney riep: 'who the hell are you?!' Daarna ontstond een heel gesprek, van 10 minuten lang."

'Heel bijzonder'

Toegegeven, het publiek kwam toch vooral voor de vier jonge jongens uit Liverpool. Maar toch, zegt Bill: "Voor ons was het heel bijzonder. Wij waren maar een klein onderdeeltje van het geheel, maar voor onszelf was het geweldig om mee te maken."

Bill Hoyer is terug te zien in de NH-documentaire 'The Beatles & het wonder van Blokker', die deze week in première ging en hieronder te bekijken is.

Bekijk de volledige documentaire 'The Beatles & het wonder van Blokker'.