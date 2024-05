"What do you want more?", vroeg Paul McCartney aan Aphra in Blokker: "A kiss!"

De verwondering is er nog altijd. Zelfs na 60 jaar. "We konden eigenlijk niet geloven dat The Beatles naar Blokker kwamen, naar de veilinghal. Maar ze waren er wel", zegt Aphra Karsten over die ene legendarische dag in juni 1964.

Eigenlijk was ze 60 jaar geleden aangesteld om broodjes te smeren en voorprogramma's te verkopen. Maar daar had Aphra Karsten weinig trek in. Dankzij haar Beatles-jurk én haar nieuwsgierigheid belandde ze tot haar eigen schrik op schoot bij Paul McCartney. En wat er vervolgens gebeurde, legt ze uit in bovenstaande video.

Organisator Ben Essing had een slimme manier gevonden om aan voldoende vrijwilligers - zo'n 130 in totaal - te komen voor de evenementen die hij hield. Aan de plaatselijke verenigingen werd gevraagd om mensen te leveren. Bijvoorbeeld om alle fruitkisten uit de veilinghal te rijden, maar ook om het podium te bouwen, of om achter de bar te staan. In ruil daarvoor werd een deel van de opbrengst in de clubkas gestort. Verenigingen blij, Essing blij.

De NH-documentaire 'The Beatles & het wonder van Blokker' - met daarin Aphra Karsten - is hieronder te zien: