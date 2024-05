Nu te zien! NH-documentaire 'The Beatles & het wonder van Blokker'

In ‘The Beatles & het wonder van Blokker’ blikken NH-verslaggevers Tom Jurriaans en Michiel Baas terug op ‘B-day’. Ook Beatle-kenner Gert Elzinga werkt mee aan de documentaire.

Aan het woord komen onder meer betrokkenen. Want hoe kon het gebeuren dat The Beatles naar het West-Friese tuindersdorp kwamen, en niet naar bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag? Wie was organisator Ben Essing? En welke rol speelde hij?

Uniek audio- en filmmateriaal

Met verschillende bezoekers gaan we terug naar de veilinghal Op Hoop van Zegen, heilige grond voor iedere Beatles-fan. En met een andere belanden we op de begraafplaats, waar een indrukwekkend verhaal volgt. Daarnaast komt er uniek audio- en filmmateriaal aan bod, dat nog nooit eerder is vertoond.

De documentaire geeft een uniek inkijkje aan alle Beatles-fans en is een aanrader voor iedereen die gelooft in muzikale sprookjes.