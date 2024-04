Gaat Drechterland na jaren van uitstel nu toch afval betalen per ophaalbeurt?

Er lagen eerder al soortgelijke plannen voor 2023 en 2024. Maar telkens werden er redenen gevonden om toch van het plan af te zien. Nu ligt er nieuw voorstel. Eenpersoonshuishoudens betalen een vast bedrag van 230 euro per jaar, en meerpersoonshuishoudens 320 euro. Per keer dat je de grijze afvalcontainer (restafval) aan de weg zet betaal je 12,62 euro. Wie een vuilniszak in een ondergrondse container gooit, betaalt daarvoor 3,10 euro per keer.

Goedkoper uit door beter afval scheiden

Normaal wordt de container 13 keer per jaar opgehaald. Maar doe je dat in 2025 dan ben je tientjes duurder uit dan nu. Maar scheid je het afval goed, dan kan je ook goedkoper uit zijn dan nu, zo is de uitleg.

Jaarlijks wordt nu nog per persoon meer dan 140 kilo aan restafval opgehaald. Het streven is dit onder de 100 te krijgen. In het voorstel valt te lezen dat het voor de gemeente niet haalbaar is zonder een 'prijsprikkel'. Naar verwachting zou de hoeveelheid restafval door het recycletarief in een jaar tijd kunnen dalen naar 106 kilo per persoon per jaar.

Er wordt gewezen naar het succes van Medemblik waar al sinds 2022 met hetzelfde systeem wordt gewerkt en aanzienlijk beter afval wordt gescheiden. Al liggen daar de tarieven nu lager dan in het voorstel van Drechterland dat nu voorligt.