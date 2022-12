Medemblik gooit 40 procent minder restafval weg sinds invoering nieuw afvalsysteem

Sinds de invoering van het recycletarief hebben Medemblikkers 42 procent minder restafval weggegooid dan het jaar ervoor. Dat laten afvalverwerker HVC en de gemeente weten aan NH Nieuws/WEEFF. Is de invoering van de heffing waarbij je meer betaalt naarmate je meer afval weggooit dan toch een succes?

In Medemblik wordt het nieuwe beleid al uitgevoerd door HVC - Gemeente Medemblik

Het recycletarief was en is in Medemblik een omstreden onderwerp. Er geldt sinds dit jaar een lager basistarief dan voorheen, en je betaalt per keer dat je de grijze bak aan de weg zet of een vuilniszak weggooit. Door goed te scheiden moet het beter zijn voor het milieu, maar ook gunstig uitpakken voor je eigen portemonnee. Dat klinkt mooi, maar tegenstanders waren sceptisch. Voor sommige mensen zou het helemaal niet haalbaar zijn om door beter scheiden goedkoper uit te zijn. Bovendien zou het leiden tot meer afvaldumpingen. Want door je afval niet in de bak te gooien, maar ergens anders, zou je toch profiteren. Meer gedumpt afval Een beeld dat begin dit jaar werd bevestigd door de 'stille rapers'. Een groep vrijwilligers die zwerfafval opruimt. "Ik vind meer zakken restafval dan voorheen", vertelde Anne de Bruin er toen over. Een beeld dat ze bij afvalverwerker HVC herkennen na meerdere metingen. "Onze indruk is dat het aantal dumpingen in het begin, zoals verwacht, licht is toegenomen. Maar nu weer op het gebruikelijke niveau zijn", legt een woordvoerder uit. "Mocht het nodig zijn, zullen we op wijkniveau ook extra communicatie en voorlichting inzetten. Bijvoorbeeld met straatcoaches." Tekst gaat verder onder de foto.

Opgeruimd Staat Netjes

Plastic afval te vroeg buiten gezet Een ander probleem zien ze nog wel bij de afvalverwerker. "We zien dat zakken voor plastic, blik en drinkpakken op een aantal locaties te vroeg worden aangeboden. We hebben afvalcoaches ingezet om te achterhalen waarom dit gebeurt en werken momenteel een plan van aanpak uit." Verder is de tevredenheid groot. De hoeveelheid restafval daalde dus met 42 procent in de eerste drie kwartalen tot 82 kilo per persoon. In het gebied waarin HVC afval ophaalt, scoorde alleen de Noordoostpolder (Flevoland) beter. Maar als je het vergelijkt met andere West-Friese gemeenten zie je grote verschillen. Koggenland kwam nog het dichtstbij met 111 kilo restafval, en in Enkhuizen werd tot nu toe zelfs 159 kilo weggegooid. Recycletarief een succes? Behalve dat er minder werd weggegooid, is Medemblik ook de enige West-Friese gemeente waar volgend jaar de heffing voor afval omlaag gaat. Is daarmee het succes van het recycletarief bewezen? Zowel HVC als de gemeente vinden het nog te vroeg om dat te concluderen. "We zien dat er veel minder restafval wordt opgehaald. Daar is het recycletarief in belangrijke mate verantwoordelijk voor. Dat het tarief volgend jaar omlaag gaat komt niet alleen doordat er minder wordt opgehaald. We hebben ook geen opstartkosten meer en krijgen geld terug voor het inzamelen en recyclen van plastic afval", legt een gemeentewoordvoerder uit. Volgens criticaster van het eerste uur, Hart voor Medemblik-fractievoorzitter Tjeu Berlijn, is het een verhaal voor de bühne. "Er zijn extra kosten voor handhaving en groendienst om de puinhoop op te ruimen. We krijgen nog wekelijks meldingen van gedumpt afval", vertelde hij onlangs nog. 'Geen geschuif met geld voor positiever verhaal' Volgens hem zijn die extra kosten meegenomen bij het verhogen van de OZB, zodat het recycletarief er positief uitkomt. De gemeente ontkent dat. "Bij de invoering is rekening gehouden met extra kosten. Die worden hier uit de inkomsten van het recycletarief betaald. Ondanks deze extra kosten pakt het recycletarief financieel nog steeds gunstig uit voor onze inwoners ten opzichte van vorig jaar en ook andere gemeenten." Hoe het recycletarief dit jaar echt heeft uitgepakt moet in het eerste kwartaal van 2023 blijken. Dan volgt een evaluatie van het afvalsysteem. Bekijk hier ook de reportage die we begin januari maakten toen we met afvalcoaches op pad gingen.

