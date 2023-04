Drechterland wil recycletarief: lager basisbedrag voor afval en betalen per ophaalbeurt

Drechterland wil per 2024 overstappen op het recycletarief, staat in een voorstel van het gemeentebestuur. Daarbij betalen inwoners een lager basistarief dan voorheen, en per keer dat de container langs de weg wordt gezet. Eerder werd een soortgelijk plan nog uitgesteld door de gemeente.

Eigenlijk zou het tarief al vanaf begin dit jaar ingaan. Maar op het laatste moment ging dat niet door omdat er volgens een gemeentewoordvoerder door de verkiezingen in 2022 en de coalitie-onderhandelingen niet genoeg tijd voor was.

Het bestaande tarief, een vast bedrag afhankelijk van de grootte van het huishouden, werd voor dit jaar met 4 procent verhoogd. Een meerpersoonshuishouden betaalt 424 euro en een eenpersoons 304 euro.

4 euro per container aan de weg

Bij het nieuwe recycletarief daalt het vaste tarief en betaal je per keer 4 euro dat je de container aan de weg zet, of 1 euro voor een zak die je in de ondergrondse container gooit. Wie minder dan 10 keer per jaar de container laat legen is goedkoper uit dan dit jaar.

Het tarief moet ertoe leiden dat het afval beter wordt gescheiden, aldus wethouder Fiona de Vos-Janssen. "Uiteraard hebben we ook gekeken naar alternatieven, maar daarmee halen we ons doel van minder dan 100 kilo restafval per inwoner per jaar niet. Als de raad niet instemt met het voorstel dat nu voorligt, dan zullen we ook een nieuw afvalbeleid moeten ontwikkelen. Ook dat brengt weer kosten met zich mee", waarschuwt ze de gemeenteraad alvast.

Medemblik heeft al recycletarief

Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt Drechterland de tweede West-Friese gemeente die overstapt. Vorig jaar deed Medemblik dat al. Tot tevredenheid van de gemeente. In het eerste jaar werd 40 procent minder restafval weggegooid. Ook was Medemblik dit jaar de enige in de regio die de afvaltarieven verlaagde in plaats van verhoogde.