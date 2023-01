Opruimer Anne baalt van afvaldumpende automobilisten bij A7: "Het zijn aso's"

De 69-jarige inwoner van het West-Friese de Weere is al langere tijd actief als 'stille raper'. Een groep mensen die vrijwillig zwerfafval opruimt. "Ik fietste jarenlang een route van twintig kilometer." Tussen de gemeente Opmeer en Medemblik, verdeeld over meerdere keren per week.

En dus ziet Anne ook trends. Zo nam begin vorig jaar nog het aantal gedumpte vuilniszakken toe, nadat Medemblik was gestart met het recycletarief. Daarbij betaal je per keer dat je de grijze bak met restafval laat ophalen. Maar inmiddels gaat dat beter, merkt ze op.

Afvalzak in no time vol

Het betekent niet dat ze het daarom rustiger aan doet. De stille raper heeft haar werkterrein verlegd. De fiets is ingeruild voor de auto om verderop aan de slag te gaan. Langs de A7 bij de bedrijvenpark Agriport in Middenmeer. Want daar is nog een wereld te winnen. "We zijn denk ik tien minuten bezig en de zak zit al vol", vertelt ze als ze eigenlijk nog maar net begonnen is.

Er komt van alles uit de bosjes: vuilniszakken en zelfs een wasmand. Maar wat haar vooral opvalt is afval wat volgens Anne uit de auto wordt gegooid. "Een gedeelte van mijn medemensen zijn aso's. Die nemen steeds de moeite om hun ramen open te doen en hun troep te dumpen. Ik vind vooral blikjes. Maar ook glazen flessen en verpakkingen van etenswaren."

Statiegeld op blikjes

Wat haar betreft wordt er zo snel mogelijk statiegeld op blikjes ingevoerd. "Sinds dat gebeurd is bij plastic flessen worden die vele minder gedumpt." Al vindt Anne dat eigenlijk vooral ook het gedrag van mensen moet veranderen. "Ik neem zelf altijd een broodzakje mee. Als ik wat eet of drink in de auto, doe ik daar het afval in. En dat gooi ik thuis dan in de afvalcontainer. Zo simpel is het."