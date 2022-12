Afvaltarieven in West-Friesland stijgen verder: alleen Medemblik verlaagt heffing

Slecht nieuws voor de meeste West-Friese inwoners. Want in vrijwel alle gemeenten gaat de afvalstoffenheffing omhoog. En dat terwijl die al tot de hoogste van Noord-Holland horen. Alleen Medemblik verlaagt de tarieven. De enige gemeente waar je grotendeels betaalt naar hoeveel afval je weggooit. Is dat dan toch de weg naar succes?

De verschillen in de regio zijn groot. Het duurst ben je uit in Enkhuizen. Daar stijgen de tarieven met zo'n 6 procent. Een meerpersoonshuishouden betaalt daar 435 euro per jaar. Flink duurder dan in bijvoorbeeld Hoorn, waar je 376 euro per jaar betaalt. Overigens wel de gemeente met de grootste stijging in procenten.

Tarief Medemblik met 8 procent omlaag

Na Enkhuizen moet je het meeste betalen voor je afval in Opmeer (425,30 euro) en Drechterland (424,80 euro). Maar nog opvallender is Medemblik. Daar daalt de afvalstoffenheffing als enige gemeente in West-Friesland. Met bijna 8 procent.

Sinds dit jaar wordt er gewerkt met het recycletarief. Je betaalt dan een lager vast bedrag en vervolgens per keer dat je de vuilcontainer met restafval (de grijze bak) langs de weg zet of een vuilniszak in een ondergrondse container gooit.

Bekijk hier het overzicht van de tarieven per gemeenten ten opzichte van vorig jaar. Tekst gaat onder het kaartje verder.