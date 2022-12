Drechterland stelt invoering recycletarief voor afval uit: college komt met nieuw voorstel

Het plan om in de gemeente Drechterland per 1 januari 2023 een recycletarief voor het huisafval in te voeren is van de baan. De gemeenteraadsverkiezingen en het vormen van een nieuwe coalitie zorgden voor een vertraging in de voorbereidingen op het nieuwe tarief. Het college komt begin volgend jaar met een nieuw voorstel aan de gemeenteraad.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad in Drechterland besloot begin dit jaar in te stemmen met een nieuw recycletarief per 1 januari 2023. Met dit tarief worden alleen kosten voor de inwoners berekend als zij hun grijze bak aan de weg zetten, of afvalzakken in een ondergrondse container gooien.

Tarief stijgt met 4 procent

Het beleid voor het nieuwe tarief zou in oktober vastgesteld moeten worden. Maar nu blijkt de gemeente gewoon vast te houden aan de huidige afvaltarief. Daarin wordt niet gekeken hoeveel je weggooit, maar hoe groot het huishouden is. In Drechterland stijgt de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden met 4 procent naar 424,80 euro.

"Door de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievormingen is vertraging ontstaan in de voorbereiding, waardoor de invoering per 1 januari 2023 niet meer mogelijk is", zo legt een gemeentewoordvoerder uit.

Een geplande thema-avond voor de gemeenteraad om het nieuwe afvalbeleid te bespreken is er wel geweest. Naar verwachting komt het college in het eerste kwartaal van 2023 met een voorstel aan de raad.

Recycletarief in Medemblik

De afvaltarieven in West-Friesland behoren tot de hoogsten van Noord-Holland, en volgend jaar stijgt de afvalstoffenheffing voor de meeste gemeenten. Alleen in de gemeente Medemblik daalt het afvaltarief, met ongeveer acht procent. Deze gemeente maakt ook als enige gebruik van het recyletarief.

Een eenpersoonshuishouden betaalt volgend jaar zo'n achttien euro minder ten opzichte van dit jaar. Voor een meerpersoonshuishouden geldt dat de afvalstoffenheffing daalt met ongeveer 24 euro. Daarnaast wordt er per 2023 zo'n 86 cent minder betaald per keer dat een afvalbak aan de weg wordt gezet.