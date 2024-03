Van zes naar drie: helft afhandelaren Schiphol weg om werkomstandigheden boost te geven

De ontwikkelingen leidden in de zomer van 2022 tot een gigantische kofferchaos. Uiteindelijk zette Schiphol zelfs kantoorpersoneel in om duizenden stuks bagage en reizigers met elkaar te herenigen. Toch was het tijd voor verandering, vond toenmalig Schiphol-directeur Dick Benschop: hij was de eerste die ervoor pleitte het aantal afhandelingsbedrijven te beperken.

Onder vergrootglas

Ook dankzij hogere lonen en flexibelere roosters voor koffersjouwers en beveiligers kreeg de luchthaven de geest terug in de fles. Maar ondanks een gezamenlijk plan van Schiphol en de afhandelingsbedrijven om het werk lichter te maken, liggen arbeidsomstandigheden in de bagagekelder nog steeds onder een vergrootglas.

De zes bedrijven betalen sinds vorig jaar juni een boete van bij elkaar opgeteld 200.000 euro per maand, omdat ze volgens de Arbeidsinspectie onvoldoende hebben gedaan om de arbeidsomstandigheden van hun personeel te verlichten. Binnenkort beoordeelt de inspectie of de bedrijven hun zaakjes inmiddels voldoende op orde hebben om de boete te beëindigen, laat een woordvoerder weten.