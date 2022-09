Omgekeerde wereld? Schiphol wil dat minister ingrijpt bij afhandelbedrijven

Schiphol-directeur Dick Benschop wil dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingrijpt om het grote aantal afhandelingsbedrijven op de luchthaven te beperken. Benschop ziet nu in dat die bedrijven, die onder meer verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van bagage en vracht, te veel bezig zijn met onderlinge concurrentie en dat dat ten koste gaat van de gezondheid van het personeel.

Benschop heeft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat opgeroepen om nieuwe afhandelingsbedrijven een halt toe te roepen, iets dat volgens zijn voorganger Cora van Nieuwenhuizen niet mogelijk was vanwege vrije marktwerking en regeltjes uit Brussel (artikel gaat verder onder de video):

Goedkope tarieven voor de vliegmaatschappijen betekent een laag salaris voor het personeel en soms waardeloze arbeidsomstandigheden, met gezondheidsklachten als gevolg. Inmiddels lijkt het tij te keren bij Schiphol en wil juist directeur Dick Benschop dat er een einde komt aan toelaten van nieuwe bedrijven. De laatste keer dat er een afhandelingsbedrijf bij kwam op Schiphol was in 2020, toen Viggo de vaste afhandelaar van Transavia werd.

Vandaag werd bekend dat medewerkers van afhandelingsbedrijven op Schiphol al jarenlang te zwaar werk uitvoeren . De arbeidsinspectie eiste al in 2009 dat arbonormen op Schiphol niet meer overschreden mochten worden. Toch kampt een deel van het bagage- en vrachtpersoneel met lichamelijke klachten door zwaar til- en sjouwwerk van koffers en vracht.

Van Doesburg heeft ook een meldpunt geopend voor Schipholpersoneel dat gezondheidsklachten ervaart door de hoge werkdruk en zwaar lichamelijk werk. Vakbond FNV wil onderzoeken of er met al die klachten een schadeclaim kan worden ingediend.

Volgens Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij vakbond FNV, zouden er maximaal drie afhandelingsbedrijven op de luchthaven actief mogen zijn. Met minder van dat soort bedrijven op Schiphol wordt de hevige concurrentiestrijd beperkt en worden werkomstandigheden voor het personeel beter. Minister Mark Harbers van Infrastructuur heeft nog niet gereageerd op de brief van Benschop.

