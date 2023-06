Boeteregen voor belabberde arbeidsomstandigheden op Schiphol

Zes bagage-afhandelingsbedrijven op Schiphol krijgen binnenkort opgeteld ruim 200.000 euro boete per maand van de Arbeidsinspectie. Het werk dat koffersjouwers op de luchthaven doen is volgens de inspectie nog steeds te zwaar. De bedrijven zijn in maart gewaarschuwd, maar blijken tot nu toe te weinig te hebben gedaan om hun personeel te ontzien.

Een koffersjouwer achter het stuur van een bagagetrekker op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De afhandelingsbedrijven wisten dat er fikse boetes boven het hoofd hingen, als ze niet per direct het bagagepersoneel zou voorzien van apparaten die het werk lichter maken. De Arbeidsinspectie kwam eind april opnieuw kijken op Schiphol, maar zag dat er niets veranderd was. De apparatuur was in geen velden of wegen te bekennen. Die apparaten zoals vacuümheffers en mechanische tilhulpen zijn wel al beschikbaar op Schiphol, maar worden onvoldoende ingezet door gebrek aan coördinatie. Bovendien liggen werknemers van de verschillende afhandelingsbedrijven elkaar ook dwars, door het uitwisselen van de apparatuur onmogelijk te maken. Eén van de afhandelingsbedrijven kan binnenkort een boete van 65.000 euro per maand verwachten, zolang er geen orde op zaken wordt gesteld. De zes bedrijven krijgen twee weken de tijd om de inspectie te overtuigen om de boetes in te trekken. Robots In de bagagekelders van Schiphol worden intussen proeven gedaan met nieuwe apparatuur om het werk van koffersjouwers lichter te maken. Als de proeven slagen, kunnen deze robots in de toekomst 90 procent van de koffers van de bagagebanden tillen.

Proef met robots en tilhulpen in de bagagekelders van Schiphol - Schiphol

Schiphol-directeur Ruud Sondag heeft de Tweede Kamer deze week opgeroepen om druk te zetten op de ministers van Sociale Zaken en van Infrastructuur om de arbeidsomstandigheden op de luchthaven te verbeteren. Verziekt Sondag vindt dat er te veel afhandelingsbedrijven zijn die elkaar beconcurreren en daarmee de werkomstandigheden verzieken. De tijdelijke luchthavendirecteur wil met nieuwe, strengere voorwaarden slechts een paar bedrijven overhouden die zich wel aan de regels kunnen houden. Vakbond FNV pleit ook voor aanscherping van de voorwaarden waaraan afhandelingsbedrijven op Schiphol moeten voldoen, onder andere afspraken over hoeveel mensen nodig zijn om een vlucht af te handelen. "Als er te weinig cabinepersoneel is, gaat een vlucht niet weg. Zo’n regel kan toch net zo makkelijk opgesteld worden voor personeel op de grond?"