Ook bagagesjouwers van KLM balen van kofferchaos: "Schiphol heeft zaken niet op orde"

Bagagemedewerkers van KLM op Schiphol schamen zich kapot voor de langdurige kofferchaos op de luchthaven. Het lukt Schiphol maar niet om de duizenden verdwaalde koffers te herenigen met hun eigenaren. Er is te weinig personeel om ervoor te zorgen dat veel bagage op tijd wordt gelost of in de vliegtuigen wordt geladen. De medewerkers die er wel zijn balen van de zware arbeidsomstandigheden, maar ook van de puinhoop.

Bagagesjouwers Erick van der Veen en Jaap van den Berg van KLM doen er een boekje over open tegenover NH Nieuws. Plezier in hun werk hebben ze al een tijdje niet meer. Sterker nog, ze schamen zich kapot. "Schiphol heeft zijn zaakjes niet meer op orde", zegt Jaap. Ook Erick heeft er geen goed woord voor over: "Ik ben dit niet gewend van Schiphol en mijn maatschappij." Schiphol is druk aan het werven voor nieuw personeel. Zo worden er banenmarkten georganiseerd waar ook KLM op nieuwe medewerkers aan het jagen is. "Ik zie nog geen verschil", zegt Erick. "De werkdruk is nog steeds hoog. Weinig personeel. Wat er nu wel gebeurd is dat ze mensen aannemen. Maar ja, voordat die op het platform zijn, zijn wij weer door die drukke zomer heen." Het artikel gaat verder onder de video.

Jaap legt uit dat een Boeing 737 van KLM normaal gesproken wordt geladen en gelost door vier medewerkers. "Dat is regelmatig met zijn tweeën, omdat er geen mensen zijn. Het is gewoon te zwaar." Angst voor ontslag De bagagesjouwers doen hun verhaal tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden Attje Kuiken en Barbara Kathmann van de PvdA. Daar sluiten ook beveiligers, een grondstewardess en een medewerker van Axxicom bij aan. Axxicom is onder andere verantwoordelijk voor het begeleiden van passagiers met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Geen van deze medewerkers wilden herkenbaar in beeld worden gebracht, uit angst voor ontslag.

"We hebben het voordurend over de chaos op Schiphol, maar eigenlijk is het een chaos in de wijze waarop er wordt omgegaan met de mensen die hier werken", zegt fractievoorzitter Kuiken tegen NH Nieuws. Ze vindt dat het kabinet als grootaandeelhouder van Schiphol macht moet uitoefenen. "Je kunt een aantal concrete maatregelen eisen om ervoor te zorgen dat het minimumloon naar 14 euro omhoog gaat. Dat je eist dat er kwaliteit is en veiligheid geboden kan worden voor de mensen die hier werken, en daarmee ook voor de passagiers. Dat kan het kabinet gewoon doen en opleggen."