Lonen bagagepersoneel Schiphol knallen omhoog: in twee jaar dertig procent erbij

De lonen van bagageafhandelaren op Schiphol gaan er volgend jaar bijna 20 procent op vooruit. Dat maakt vakbond FNV bekend na onderhandelingen met de werkgevers van het personeel over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dat loopt in 2025 nog verder op, naar een stijging van 33 procent ten opzichte van dit jaar.

Vorig jaar kregen de bagageafhandelaren voor het eerst een cao, maar de problemen over de werkomstandigheden bleven aanhouden. Ook over het oplossen van die problemen ontstond gedoe, toen een van de bagagebedrijven Schiphol beschuldigde van voortrekgedrag richting KLM bij het installeren van tilhulpen, robots die het werk fysiek minder zwaar maken.

De duur van de onderhandelingen is daarmee aanzienlijk korter dan die voor de cao's van KLM-piloten en grondpersoneel . Daar ging maanden overheen en werd nadrukkelijk gedreigd met stakingen. Zover kwam het uiteindelijk niet.

Het nieuws komt na enkele weken onderhandelingen tussen FNV en de bagagebedrijven. Er moet nog wel door de leden van de vakbond worden gestemd over het voorstel dat er nu ligt, dat gebeurt tussen 22 en 28 november.

