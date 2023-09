Staking KLM-piloten van de baan, akkoord over nieuwe cao

De werkonderbreking van KLM-piloten, die vandaag plaats zou vinden, is van de baan. De KLM en vakbond de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) hebben in hoofdlijnen een overeenkomst bereikt.

De piloten zitten al een halfjaar zonder cao. Daarnaast liet de vakbond weten dat de onderhandelingen tussen hen en de KLM zo stroef verliepen dat de bond zich genoodzaakt voelde om te tonen dat 'het haar leden menens is'. Naar verwachting zouden 15 vluchten vertraging oplopen door de werkonderbreking, maar met de overeenstemming in hoofdlijnen is de korte staking niet meer nodig.

"Door noodzakelijke stappen van KLM zijn acties afgewend", vertelt Hugo Lantain, woordvoerder VNV, aan NH. De VNV en KLM hebben een principeakkoord over een nieuwe cao. Dit houdt in dat er een overeenkomst ligt, maar dat de vakbondsleden nog moeten aangeven of ze het cao-akkoord steunen.

Loonsverhoging

In het akkoord zijn onder meer aanvullende afspraken gemaakt over loonsverhoging voor de piloten. "We zijn blij dat we uiteindelijk, in constructief overleg, dit resultaat hebben kunnen bereiken", schrijft de KLM op hun website.

"Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden", vertelt de woordvoerder van VNV. Als de leden akkoord gaan, is er een nieuwe CAO, die zal lopen van 2 maart 2023 tot en met 28 februari 2025. Als het akkoord wordt afgewezen, volgen er nieuwe cao-onderhandelingen.