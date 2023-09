Ontevreden KLM-piloten gaan maandag staken: zeker 15 vluchten vanaf Schiphol vertraagd

KLM-piloten leggen aanstaande maandag voor een uur het werk neer om zo bij hun werkgever een collectieve arbeidsovereenkomst af te dwingen die aan hun wensen voldoet. Vanaf Schiphol vertrekken in dat uur vijftien KLM-vluchten, die zeker vertraging zullen oplopen.

De prikactie, zoals de vliegers de korte staking zelf noemen, komt niet uit de lucht vallen. De VNV had KLM vorige week al acties in het vooruitzicht gesteld als de maatschappij niet uiterlijk 22 september de 'redelijke wensen' zou inwilligen.

De piloten zitten inmiddels een half jaar zonder cao, en onderhandelingen tussen de VNV en KLM verlopen zo stroef dat de bond zich nu genoodzaakt ziet om te tonen dat 'het haar leden menens is', schrijft de bond.

"Actievoeren heeft niet niet onze voorkeur. Wij willen onze passagiers het liefst naar mooie bestemmingen vliegen. We zullen er nadien alles aan doen om vertragingen die door de actie ontstaan in te lopen, inclusief eventueel overwerk."

De staking duurt van 11.00 uur tot 12.00 uur. "Wij begrijpen dat dit vervelend is voor passagiers. Helaas hebben eerdere klantvriendelijke acties niets uitgehaald", aldus woordvoerder Hugo Lantain van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de vakbond voor burgerluchtvaartpiloten.

Als de maatschappij na de prikactie niet over de brug komt, volgen er op 2 oktober langere stakingen, belooft VNV.

