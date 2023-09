Werk voor koffersjouwers Schiphol nog steeds te zwaar: boetes Arbeidsinspectie nu definitief

Zes bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol worden vanaf nu maandelijks beboet omdat ze hun personeel te zwaar werk laten doen. De boetes variëren in hoogte, maar lopen op tot 65.000 euro per maand. De Arbeidsinspectie schrapt de maandelijkse boete zodra er voldoende machines beschikbaar zijn om het werk voor al het personeel te kunnen verlichten.

De boetes (een last onder dwangsom) komen niet als een verrassing, want de bedrijven werden in maart al gewaarschuwd, maar bleken niet in staat om het werk voor hun personeel te verlichten. In juni stelde de Arbeidsinspectie bedrijven een ultimatum: als zij niet binnen twee weken drastische maatregelen zouden nemen, zou de boeteregen definitief worden. Dat is vandaag gebeurd.

Schiphol hoopte het tij nog te kunnen keren. In augustus werd de komst van 30 tilhulpen aangekondigd. Begin vorige maand maakte de luchthaven bekend dat ze na een proefperiode van twee weken had besloten 'versneld' 19 bagagerobots te kopen.

Die robots van Deense makelij zijn speciaal voor Schiphol ontwikkeld en worden rond deze tijd in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat de robots worden ingezet in bagagehal Zuid, waar personeel van KLM, Aviapartner en Viggo bagage van vertrekkende reizigers met bestemmingen binnen Europa verwerkt.

Nog niet overal beschikbaar

Ook de Arbeidsinspectie ziet dat de arbeidsomstandigheden vooruitgaan, maar constateert ook dat de tilhulpen en tilrobots nog lang niet op iedere werkplek beschikbaar zijn. Schiphol test momenteel nieuwe tilhulpen- en robots, en verwacht dat er in april volgend jaar voldoende beschikbaar zijn voor al het personeel.

"Daarmee zet Schiphol samen met de afhandelbedrijven stappen om de fysieke belasting voor bagagemedewerkers naar beneden te brengen, zoals ook wordt geëist door de Arbeidsinspectie", schreef de luchthaven onlangs in een persbericht. De Arbeidsinspectie wil daar niet op wachten, en voert met de boetes de druk nu flink op.

Drie in plaats van zes afhandelaars

Onlangs pleitte (inmiddels demissionair) minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat voor drie in plaats van zes bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol. Omdat er zoveel zijn, hebben luchtvaartmaatschappijen veel keus en moeten de afhandelingsbedrijven elkaar beconcurreren op prijs. Dat zou ten koste gaan van de arbeidsomstandigheden.