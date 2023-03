FNV vreest alsnog chaos: 'Instroom onervaren jongeren op Schiphol groter dan ooit'

De instroom van onervaren jongeren bij grondafhandelingsbedrijven op Schiphol is groter dan voorgaande jaren. Dat zegt vakbond FNV tegen NH Nieuws. De bedrijven op Schiphol die passagiers inchecken en vliegtuigen laden en lossen, vullen volgens de bond dienstroosters veel te vaak met nieuwe medewerkers die slecht inzetbaar zijn, onder andere omdat ze vaak nog geen rijbewijs hebben. Ervaren medewerkers trokken vandaag al aan de bel over het inzetten van stagiairs op werkplekken waar ze onbegeleid in het diepe worden gegooid.

Een Boeing 737-800 van Transavia op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Ook over de instroom van nieuwe medewerkers die slecht inzetbaar zijn, wordt door het personeel geklaagd. Medewerkers van Viggo, het afhandelingsbedrijf van Transavia, zeggen tegen NH Nieuws dat hun werkgever nauwelijks kijkt naar de kwaliteit van sollicitanten en vooral goede sier wil maken, door te kunnen aantonen dat het personeelstekort snel de kop wordt ingedrukt. Een voorman van Viggo die anoniem wil blijven (naam bekend bij de redactie) dat er vooral studenten die een extra zakcentje willen verdienen worden aangenomen. De voorman, die leiding geeft bij het laden en lossen van bagage, zegt weinig aan de jongeren te hebben, omdat ze vaak niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Het rijbewijs is nodig om de voertuigen te besturen die de koffers van A naar B brengen, of voor het verplaatsen van een power stow, een auto met een lopende band erop waar de bagage in en uit het vliegtuig wordt gerold. Extra werk Dat zorgt voor extra werk voor het personeel dat wel kan rijden, maar ook voor vertraging bij de bagage-afhandeling. Daardoor staan koffers soms uren op het platform of bagagekelder te wachten, met als gevolg dat vluchten ook vertraging oplopen en reizigers eindeloos bij de bagagebanden staan. Lage loon zat Een supervisor van Viggo (naam bekend bij de redactie) uit zijn zorgen over de uitstroom van ervaren medewerkers. Ze zijn de werkdruk en het te lage loon zat. Zelf is hij het werk ook beu heeft bij een ander bedrijf gesolliciteerd.

"Uiteraard nemen we ook oudere medewerkers aan" Edwin van der Linden, hoofd personeelszaken Viggo

Jaap de Bie, campagneleider Schiphol voor FNV Luchtvaart, maakt zich grote zorgen over de mei- en zomervakantie. "De urgentie bij de bedrijven en Schiphol ontbreekt nog steeds", meent De Bie. De bond kaart het personeelstekort bij de grondafhandelingsbedrijven al aan sinds oktober, maar ziet weinig actie op de luchthaven en vreest chaos en lange rijen in de komende vakantieperiodes. De Bie roept luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven veel dieper in de buidel te tasten voor hogere salarissen en betere werkomstandigheden. Edwin van der Linden, hoofd personeelszaken van Viggo, ontkent de claims van FNV en de medewerkers: "Wij nemen op dit moment alle geschikte kandidaten aan, ongeacht leeftijd. Soms kunnen dat jongere medewerkers zijn, bijvoorbeeld studenten die na hun stage bij ons willen blijven werken, maar uiteraard nemen we ook oudere medewerkers aan." Veilige en gezonde werkplek Schiphol laat NH Nieuws weten te pleiten voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van grondafhandelingsmedewerkers en probeert te helpen bij het oplossen van tekorten. "We vinden het belangrijk dat medewerkers op Schiphol werken in een veilige gezonde werkomgeving en dat arbeidsomstandigheden verbeterd worden. We hebben daarom de license to operate per 1 januari 2023 ingevoerd, die voor afhandelaren geldt. Daarin staan werkafspraken en regels die bijdragen aan onder meer een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers op Schiphol."