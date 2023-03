Onervaren stagiairs vullen roostergaten personeelstekort Schiphol: "Bibberen van angst"

Afhandelingsbedrijven op Schiphol zetten dagelijks tientallen onervaren stagiairs in om roostergaten bij de passagiers- en vliegtuigafhandeling te vullen. Meerdere bronnen en vakbond FNV zeggen tegen NH Nieuws dat de stagiairs zonder begeleiding aan hun lot worden overgelaten. Ze moeten zelfstandig werkzaamheden uitvoeren die een risico kunnen vormen voor de vliegveiligheid, zoals het aansluiten van passagiersbruggen en het laden van koffers in het ruim van een vliegtuig. Werkgevers herkennen zich niet de in de kritiek.

Incheckbalies in Vertrekhal 3 op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Op Schiphol worden alle zeilen bijgezet om chaos in mei- en zomervakantie te voorkomen. De luchthaven wil voorkomen dat reizigers, net als vorig jaar, opnieuw uren in de rij staan of hun vlucht missen door het aanhoudend personeelstekort, voornamelijk bij de afhandelingsbedrijven. Die bedrijven krijgen het niet voor elkaar om genoeg nieuwe medewerkers te werven voor het inchecken en boarden van passagiers, en het slepen en beladen van vliegtuigen. Volgens meerdere bronnen worden tegen afspraken in stagiairs ingeroosterd om zonder begeleiding risicovol werk te doen. Het zou voornamelijk gaan om Swissport, Aviapartner en Menzies.

"Stagiairs bibberen van angst door scheldende passagiers" Zoubida, grondstewardess

Zoubida is grondstewardess op Schiphol. Ze ziet dat de roostergaten dagelijks worden ingevuld door stagiairs. "Jonge meiden van 18, 19 jaar die soms bibberen van angst, omdat ze geen raad weten met scheldende passagiers bij de incheckbalies", vertelt ze aan NH Nieuws. "De afspraak is dat stagiairs een week of vier worden begeleid door een zogenaamde buddy, maar daar is vaak geen sprake van." Volgens Zoubida worden stagiairs regelmatig, dagen achterelkaar ingeroosterd op nachtdiensten, moeten ze zelfstandig honderden passagiers inchecken en zelfs vliegtuigslurfen besturen en aansluiten. Dat laatste is precisiewerk waar een certificaat voor nodig is. Zoubida ziet nauwelijks stagiairs voor een baan terugkeren na een stage: "Het is om te huilen, ze rennen keihard weg."

"Eén foutje van een stagiair kan fatale gevolgen hebben" Bagagemedewerker

Ook een bagagemedewerker (naam bekend bij redactie) klaagt over de grote inzet van stagiairs: "Het is voornamelijk bij de passagiersafhandeling, maar ook op het platform lopen veel stagiairs rond zonder begeleiding." Volgens de medewerker zorgt dat voor extra druk op het ervaren personeel. Hij vertrouwt de zorgvuldige belading van een vliegtuig niet toe aan een onervaren student. Als voorbeeld geeft hij de 'tailstrike' van een TUI-vliegtuig eerder deze week. Dat toestel zou volgens hem door de hoge werk- en tijdsdruk verkeerd beladen kunnen zijn. Het vliegtuig keerde veilig terug naar Schiphol. "Maar zo'n foutje kan fatale gevolgen hebben."

"Het is gewoon misbruik door het bedrijf" René, grondsteward

Grondsteward René vindt het te gek voor woorden: "Stagiairs worden eindverantwoordelijk voor een vlucht gemaakt, maar maken daarbij grote fouten." Hij vertelt hoe het regelmatig mis gaat bij het boarden: "Dan laten ze passagiers instappen op de verkeerde vlucht. De bemanning komt daar op tijd achter, maar zulke fouten zorgen voor extra vertraging." Op het platform komen vergelijkbare vergissingen voor, zoals koffers die in het verkeerde vliegtuig geladen worden. Als stagiairs zouden bang zijn om de problemen aan te kaarten bij de afhandelingsbedrijven, uit angst voor een slechte beoordeling.

"Als ze het niet aankunnen, loopt alles in de soep" Jaap de Bie, campagneleider FNV Luchtvaart

Volgens campagneleider Jaap de Bie van FNV Luchtvaart gaat het om zeker honderd stagiairs die dagelijks volwaardig worden ingezet, in plaats van begeleid stage lopen op Schiphol. "Kijk zelf maar bij de incheckbalies die bemand worden door Swissport, Aviapartner en Menzies. Vijf van de zes medewerkers zijn stagiairs, zonder begeleiding in de buurt. Als ze het niet aankunnen, loopt alles in de soep." Directeur Philip Mol van MBO College Airport in Hoofddorp eist van de afhandelingsbedrijven en Schiphol dat er genoeg begeleiding is voor alle stagiairs en dat ze niet zomaar in het diepe worden gegooid. Mol maakt al er langere tijd werk van om misbruik van stageplekken te voorkomen. Begin dit jaar liet hij NH Nieuws weten juist verbetering te hebben waargenomen. Er zijn nog geen signalen bij het MBO College Airport binnengekomen over nieuwe misstanden. Mol wil naar aanleiding van dit artikel opheldering van de afhandelingsbedrijven. Afspraken vastleggen Mol geeft aan dat er richtlijnen zijn waar afhandelingsbedrijven, Schiphol, het MBO en stagiairs zich aan moeten houden. Het toezicht op die stagerichtlijnen zal strenger worden. Op 23 maart worden afspraken hierover vastgelegd en ondertekend door alle betrokkenen, laat directeur Mol weten. Meldpunt Zowel Philip Mol van het MBO College Airport als Jaap de Bie van FNV laten NH Nieuws weten dat er een meldpunt wordt geopend, waar studenten en stagiairs terechtkunnen. Mol benadrukt dat studenten al voor hun stage worden gewezen op hun rechten. Het meldpunt is er als noodgreep als de bedrijven zich niet aan de afspraken houden. Reacties afhandelingsbedrijven Een HR-manager van Menzies laat weten zich niet in de kritiek van de medewerkers en FNV te herkennen. Volgens haar houdt Menzies zich te allen tijden aan de richtlijnen. Aviapartner heeft niet gereageerd op het verzoek van NH Nieuws. Een woordvoerder van Swissport zegt dat studenten op Schiphol conform afspraak, regelgeving en veiligheidseisen altijd onder begeleiding van een ervaren Swissportmedewerker stage lopen. Meer vluchten schrappen Jaap de Bie van FNV Luchtvaart vindt dat luchtvaartmaatschappijen, die klant zijn van de afhandelingsbedrijven, er te lang mee zijn weggekomen door te weinig te betalen voor de diensten worden afnemen. Maar Schiphol krijgt er ook van langs van De Bie. Die hebben volgens hem gezorgd voor het grote aantal afhandelingsbedrijven die elkaar kapot concurreren. Hogere salarissen en betere werkomstandigheden zijn volgen De Bie de oplossing op langere termijn. Dan hoeven stagiair de roostergaten ook niet meer te vullen. Afhandelingsbedrijven die niet aan de norm voldoen, moeten hun contract op Schiphol verliezen. Op korte termijn vreest de vakbondsman voor het schrappen van vluchten om opnieuw chaos in de mei- en zomervakantie te voorkomen.

Reactie Schiphol Bij inzet van stagiairs staat leren voorop en is goede begeleiding cruciaal. Dat is bekrachtigd in het sociaal akkoord dat we vorig jaar hebben gesloten. In lijn met dit sociaal akkoord heeft de Luchtvaart Community Schiphol (LCS), samen met onderwijs en bedrijfsleven stagerichtlijnen opgesteld voor alle bedrijven op Schiphol. Een volgende stap daarin is dat er in maart bij LCS een meldpunt komt voor stagiairs, waar ze melding kunnen doen als er niet gehandeld wordt volgens deze richtlijnen.