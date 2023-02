Schiphol hakt knoop door: minder reizigers in de meivakantie

Schiphol beperkt toch het aantal reizigers dat in de meivakantie vanaf de luchthaven kan vertrekken. De restrictie hing al wat weken in de lucht, maar Schiphol had nog tot vandaag nodig om gesprekken te voeren met luchtvaartmaatschappijen. De beperking is te wijten aan het tekort aan personeel bij de incheckbalies, platformmedewerkers en koffersjouwers.

Schiphol zegt dat een verlichting van de drukke ochtendpiek nodig is om het risico op onacceptabele vertragingen voor reizigers bij check-in, de veiligheidscontrole en de paspoortcontrole te verkleinen. Dit betekent dat er 5 procent minder stoelen geboekt kunnen worden. Het gemiddeld aantal dagelijks vertrekkende passagiers stijgt met 65 procent van 40.000 in de afgelopen winterperiode naar 66.000 in de meivakantie.

"We gaan het doen"

Interim-directeur Ruud Sondag geeft toe dat hij in januari te optimistisch was over de meivakantie. Geen enkele journalist werd de quote "we gaan het doen" bespaard en Sondag sprak de snel achterhaalde woorden ook uit in een videoboodschap op Youtube.

Op die uitspraak komt hij terug, maar benadrukt wel dat er in de komende meivakantie veel meer reizigers kunnen vertrekken dan in de afgelopen maanden mogelijk was. Volgens Sondag zullen er op de piekdagen meer passagiers vertrekken (tot 75.000) dan op een gemiddelde dag in de meivakantie van 2019 (72.000).

Het is Schiphol namelijk wel gelukt om veel nieuwe beveiligers aan te nemen, op te leiden en beter te betalen dan een jaar geleden. Met name het tekort aan beveiligingsmedewerkers zorgde voor de aanhoudende chaos in de terminal en daaropvolgende beperking van het aantal reizigers. Nu zorgt het tekort aan grondmedewerkers ervoor dat Schiphol alsnog op de rem trapt.

Beter betalen

De oproep van Sondag om het personeel beter te betalen en daarmee het werk ook aantrekkelijk te maken voor nieuwe medewerkers heeft tot nu toe niet geholpen. Luchtvaartmaatschappijen houden de grondafhandelingsbedrijven aan afgesloten contracten en willen niet aan de cao-afspraken tornen.