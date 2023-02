Schiphol schuift beslissing over meivakantie langer voor zich uit

Schiphol maakt naar verwachting pas na het weekend bekend hoeveel beperkingen er zullen gelden in de meivakantie. De luchthaven wilde eigenlijk vanaf eind maart geen grenzen meer stellen aan het aantal reizigers in de vertrekhal, maar kan door personeelstekorten bij de afhandelingsbedrijven de drukte in meivakantie toch niet altijd aan. Na overleg met de luchtvaartmaatschappijen heeft Schiphol meer tijd nodig om de restricties uit te werken.

De afgelopen dagen is er overleg geweest tussen Schiphol, de afhandelingsbedrijven en de luchtvaartmaatschappijen over de beperkingen in de meivakantie. Afgelopen januari was interim-directeur Ruud Sondag nog optimistisch over de komende vakantieperiodes, maar is daar snel op teruggekomen door personeelstekorten bij incheckmedewerkers, vliegtuigsleepdiensten en koffersjouwers.

Een woordvoerder van Schiphol laat NH Nieuws weten dat er een voorstel is gedaan aan de luchtvaartmaatschappijen om toch minder reizigers in de vertrekhallen toe te laten. Het zou gaan om enkele duizenden passagiers minder per dag. In vergelijking met de restricties van afgelopen zomer en najaar zullen er wel meer reizigers vanaf Schiphol kunnen vertrekken.

Acceptabele werkdruk

"We willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen reizen en een acceptabele werkdruk voor alle medewerkers", zegt Schiphol. "Dat moeten we op een verantwoorde manier vormgeven. We hebben met elkaar besloten dat we de komende dagen nog ingaan op wat de luchtvaartmaatschappijen ons daarin hebben meegegeven en verwachten na het weekend een update te kunnen geven."