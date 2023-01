Beveiliger Schiphol een hondenbaan? "Dat is wat het nieuws ervan maakt"

Na het zien van de maandenlange chaos op Schiphol is het bijna niet voor te stellen, maar studenten Milana, Louisa, Melissa en Floris van het MBO College Airport in Hoofddorp staan te springen om als luchthavenbeveiliger aan de slag te gaan. Elke maand verlaten 50 studenten de opleiding met een beveiligersdiploma op zak. Goed nieuws voor Schiphol, dat de komende meivakantie 850 nieuwe securitymedewerkers in dienst wil hebben.

De oefenopstelling is vooral bedoeld voor les in sociale vaardigheden, die volgens het MBO 'belangrijk zijn om weerbaar en professioneel te blijven onder moeilijke omstandigheden'. Er zit geen namelijk geen scanapparatuur of lopende band in.

Borrelen met de bobo's

Behalve veel mannen in kostuums en vrouwen in mantelpakjes, zijn er ook tientallen studenten uitgenodigd op het feestje. In eerste instantie worden ze op het evenement ingezet als verkeersregelaars op het parkeerterrein. Met lichtgevende stokken, die normaal gesproken worden gebruikt om vliegtuigen binnen te loodsen, wijzen ze bezoekers de weg door het schoolgebouw. Na de formaliteiten konden de stokjes weg en werd er alcoholvrij meegeborreld met de bobo's.

Opvallend is het enthousiasme onder de studenten voor het beveiligingswerk op Schiphol. Milana, Louisa, Melissa en Floris zeggen de beelden van de chaos van afgelopen jaar ook te kennen, maar het schrikt ze niet af. De werkomstandigheden en de beloningen zijn flink verbeterd. "Er is veel werkgelegenheid, dat is positief voor ons beveiliger", zegt Milana.

Spannend werk

Melissa vindt het spannend werk, als er bijvoorbeeld iets wordt gevonden tijdens het scannen van de handbagage of fouilleren van passagiers. Floris en Louisa zijn halverwege hun opleiding, en weten het zeker. Als ze hun diploma op zak hebben, gaan ze aan de slag op Schiphol.

"Jongeren zijn heel wendbaar", zegt directeur Philip Mol van het MBO College Airport. "Die zien gewoon dat perspectief, ik ga daar toch later werken, het komt wel goed. Dat optimisme zit misschien ook wel in de jeugd. Die zijn niet zo pessimistisch als volwassen vaak zijn. Die denken, daar ga ik wat van maken."

"We hebben op Schiphol ook rondgelopen met praktijklessen en daar werknemers bevraagd", vertelt student Louisa. "Die zeggen gewoon dat het heel positief is. Natuurlijk zijn er negatieve dingen, maar ja, dat is wat het nieuws ervan maakt."

Stagiairs als goedkope arbeidskracht

Schiphol-directeur Ruud Sondag liet gisteren aan NH Nieuws weten dat er zo'n 500 nieuwe beveiligers op de luchthaven zijn begonnen. Alweer 50 tot 100 extra beveiligers ten opzichte van vorige week. Sondag houdt nog wel een slag om de arm of hij de 850 benodigde beveiligers voor de meivakantie haalt. Als chaos in de terminal dreigt, wil Schiphol alsnog het aantal vertrekkende passagiers tijdens de piekuren beperken.

Op andere afdelingen, zoals bij de bagagesjouwers en incheckbalies, is het personeelstekort nog groot. Directeur Mol van het MBO College Airport wil voorkomen dat afhandelingsbedrijven op Schiphol misbruik maken van zijn studenten. In het verleden vulden die bedrijven gaten in de roosters met stagiairs van het MBO, tegen alle afspraken in. In plaats van dat ze begeleid werden, werden ze in het diepe gegooid op de werkvloer.

"Daarom zijn wij nu veel zichtbaarder op Schiphol en lopen daar nu vaker rond", zegt Mol. Hij eist van de afhandelingsbedrijven en de luchthaven dat de stageplekken 'op orde zijn' en dat er genoeg begeleiding wordt geboden. "Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Maar ik ben tevreden over hoe dat nu op Schiphol wordt opgepakt. Ik hoor echt dat daar verandering in is gekomen."