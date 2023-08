Schiphol opgekrabbeld na rampzomer 2022: "We hebben weer grip, zijn weer in control"

Schiphol-gidsen die passagiers de weg naar de juiste incheckbalie wijzen en vrolijk uitgedoste medewerkers die kinderen vermaken en traktaties uitdelen. Met zo’n 215.000 passagiers beleeft Schiphol vandaag een van de drukste dagen van het jaar, maar van chaotische taferelen is geen sprake. Dat ondersteunt de boodschap van Schiphol-directeur tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers: het gaat weer goed.

ANP/Jeffrey Groeneweg

De luchthaven heeft de drukte veel beter onder controle dan vorige zomer. En dat is ook terug te zien in de cijfers, zo benadrukte Ruud Sondag vanochtend bij de presentatie van de halfjaarcijfers. "We hebben weer grip op processen, we zijn weer in control." Waardering reiziger De waardering voor Schiphol is bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis, benadrukt de luchthaven in een persbericht. Vorige maand was de passagierservaring zelfs tien keer beter dan in juli vorig jaar, toen 'operationele problemen' voor chaos zorgden. Een van die problemen was het enorme personeelstekort, waardoor niet alleen bij de security, maar ook bij de incheckbalies lange wachtrijen ontstonden. Zo lang, dat ze ver buiten de terminal begonnen, waar reizigers urenlang schuifelend en zigzaggend richting de incheckbalies liepen, om vervolgens bij de security opnieuw te moeten aansluiten. Tekst gaat door.

Dat probleem is grotendeels opgelost, want met een wervingscampagne heeft Schiphol de afgelopen tijd zo'n 1.050 nieuwe beveiligers aangetrokken. Dat zijn er zelfs een paar honderd meer dan beoogd, waardoor de security geen knelpunt meer is. Negen op de tien passagiers staan maximaal tien minuten te wachten tot zij en hun bagage worden gecontroleerd. Ook de tijdslots voor de security - die sinds kort door alle reizigers kunnen worden gebruikt - zorgen voor een betere doorstroom, benadrukt Sondag. "Reizigers komen beter voorbereid naar Schiphol." Om de 'lopende band' Schiphol verder te optimaliseren, overweegt de luchthaven ook tijdslots in te voeren bij de incheckbalies en de marechaussee. Arbeidsinspectie Het 'arrivalsproces' verdient nog wel veel aandacht, aldus de Schiphol-directeur. "We hebben de Arbeidsinspectie nodig gehad om ons met de neus op de feiten te drukken", refereert hij aan de tik op de vingers vanwege het (te) zware werk dat personeel van de bagage-afhandelaars vaak moeten verrichten. Daarom investeert Schiphol niet alleen in mechanische tilhulpen, maar ook in een hypermoderne nieuwe bagagekelder. Recent bestelde Schiphol nog dertig tilhulpen van Deense makelij, waarmee bagagemedewerkers de koffers niet meer hoeven op te tillen, maar alleen naar zich toe moeten trekken. Toch is ook die investering nog niet voldoende. "Er zijn 380 plekken waar tilhulpen moeten hangen, en er zijn er nu 180", aldus Sondag. "In april willen we een heel eind zijn." Minder winst Alle investeringen, waaronder ook de hogere lonen voor het beveiligingspersoneel, betekenen wel dat de luchthaven minder winst maakt dan een jaar geleden. Hoewel het aantal passagiers (+20,6 procent) en het aantal vliegbewegingen (+8,8 procent) ten opzichte van 2022 flink is gestegen, valt de netto winst over het eerste half jaar van 2023 (15 miljoen euro) fors lager uit dan in het eerste semester van 2022 (65 miljoen euro).