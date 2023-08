'Onterecht berispte' demonstranten Schiphol krijgen fotobewijs onder ogen: 'Lijkt niet eens'

Een nieuw hoofdstuk in de soap rond de klimaatdemonstratie van november vorig jaar op Schiphol. Meerdere mensen zijn in gesprek met de Koninklijke Marechaussee geconfronteerd met foto's waaruit zou blijken dat zij in november vorig jaar bij de klimaatdemonstratie op Schiphol aanwezig waren. Saillant detail: in ieder geval twee betrokkenen claimen dat zij niet op de foto's staan die de Koninklijke Marechaussee hen laat zien.

De klimaatactie op 5 november 2022 - Inter Visual Studio

Een van hen is publiciste en Amerika-deskundige Kirsten Verdel, die gisteren door de Koninklijke Marechaussee werd uitgenodigd voor een gesprek. Net als ruim 170 andere mensen ontving zij vorige maand een brief. Daarin tikte het Openbaar Ministerie haar op de vingers voor haar rol in het klimaatprotest van Extinction Rebellion op 5 november vorig jaar. De Koninklijke Marechaussee pakte die dag zo'n 400 demonstranten op, van wie het merendeel zich niet wilde identificeren. Nog dezelfde dag werden ze allemaal vrijgelaten en startte de Koninklijke Marechaussee een opsporingsonderzoek. Identificatie Daarbij lag de nadruk lag op 'identificatie van de personen die zich hebben vastgeketend aan vliegtuigen en op identificatie van de betrokkenen die anderen behulpzaam zijn geweest bij het overklimmen en kapot knippen van het hekwerk'. Uiteindelijk lukte het de Koninklijke Marechaussee om 183 mensen te identificeren die zich daar schuldig aan zouden hebben gemaakt. Vijf van hen zouden zich zo hebben misdragen dat het Openbaar Ministerie (OM) besloot hen te vervolgen. De rest kreeg - ondanks hun strafbare gedrag - een waarschuwingsbrief, al zitten daar dus ook 7 mensen tussen die claimen dat zij nooit bij het protest aanwezig zijn geweest. Het roept de vraag op wat er fout is gegaan.

Daar heeft Kirsten Verdel inmiddels een aardig beeld van, zo blijkt uit de tweets waarin ze verslag doet van haar gesprek met de Koninklijke Marechaussee. Zo zouden marechaussees de bewuste dag alle aangehouden demonstranten die zich niet wilden identificeren op de foto hebben gezet, waarna ze via 'openbare bronnen' op zoek zijn gegaan naar een match. Daarvoor zou de marechaussee zich onder meer hebben gebaseerd op sociale media-profielfoto's en gelikete tweets van Extinction Rebellion. Toch snapt Verdel in de verste verte niet dat de Koninklijke Marechaussee bij haar is uitgekomen. Ze was naar eigen zeggen namelijk op een bruiloft. "Ik kreeg mijn Twitterprofielfoto en de foto van mij op mijn eigen website te zien. Daarna lieten ze de foto’s zien die ze van ‘mij’ hadden gemaakt bij de demonstratie. Ik schoot keihard in de lach: ik zag een mevrouw die in de verste verte niet op mij leek."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Verdel laat weten dat ze officieel niet als 'verdachte', maar wel als 'betrokkene' wordt aangemerkt. Ze vindt het daarom vreemd dat er 'materieel onderzoek' wordt gedaan, waarbij zij haar onschuld moet bewijzen door met bewijsmateriaal op de proppen te komen waaruit blijkt dat ze niet bij het protest aanwezig was. "Mensen identificeren door random sociale media-accounts te gaan fotomatchen is géén goede opsporings- en identificatiemethode", benadrukt ze. Ze pleit voor een 'aanpassing van het systeem'. "Want hoeveel mensen in vergelijkbare situaties, zoals bij een voetbalrel, een boerenprotest of nog een klimaatdemonstratie worden er op deze manier onterecht als verdachte aangemerkt?" Onderzoek Eerder liet het OM weten dat 'de brieven zijn verstuurd op basis van de gegevens die door de Koninklijke Marechaussee (KMar) zijn aangeleverd' en dat het OM van die gegevens is uitgegaan. Nadat Verdel en enkele anderen zich bij het OM hadden gemeld, gaf het OM de Koninklijke Marechaussee de instructie te onderzoeken wat er was misgegaan. "Als er mensen inderdaad niet aanwezig waren, dan is dat betreurenswaardig en zullen er excuses volgen. Uiteraard zullen dan ook alle geregistreerde gegevens worden vernietigd."

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen dat de door Kirsten Verdel geschetste gang van zaken klopt. Ze bevestigt niet of het klopt dat de Koninklijke Marechaussee foto's op de dag van het protest heeft gelinkt aan foto's op sociale media-accounts. "Zo lang het onderzoek loopt, doen we daar geen uitspraken over." Wel benadrukt de woordvoerder dat er zeker geen sprake is van omgekeerde bewijslast. Ze erkent dat mensen die gevraagd zijn om met de KMar in gesprek te gaan, zijn gevraagd materiaal mee te nemen waaruit blijkt dat ze die dag niet bij het klimaatprotest aanwezig waren.