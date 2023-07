KMar onderzoekt 'onterechte' berispingen klimaatactie Schiphol: "Was op een bruiloft"

De Koninklijke Marechaussee (KMar) gaat onderzoeken hoe het kan dat enkele mensen een waarschuwing hebben gekregen voor deelname aan de klimaatdemonstratie op Schiphol, terwijl zij daar naar eigen zeggen niet bij aanwezig zijn geweest. Van de 176 mensen die een waarschuwingsbrief van het Openbaar Ministerie (OM) hebben ontvangen, claimen er 3 dat zij die dag niet op Schiphol zijn geweest.

Volgens Greenpeace zijn er zo'n 500 activisten op de been - Inter Visual Studio

Een van de (verondersteld onterechte) ontvangers noemt het 'een intimiderende brief van het Openbaar Ministerie', zo laat ze op Twitter weten. Hoewel de brief aan haar is gericht (en dus juist is geadresseerd), stelt ze dat op de dag van het protest niet op Schiphol of in de buurt van de luchthaven is geweest. Wel was ze in een speeltuin en op een bruiloft elders in het land, en zegt daar bewijs van te hebben in de vorm van foto's en betalingsbewijzen. Lees door onder tweet

Op 5 november vorig jaar bestormden zo'n vierhonderd klimaatactivisten het platform op Schiphol-Oost om een verbod op privéjets te eisen. De organisatie van het protest was in handen van Extinction Rebellion en Greenpeace, die de demonstranten vanuit het Amsterdamse Bos met een vrachtwagen naar Schiphol-Oost reden. Via het dak van de vrachtwagen en een geknipt gat drongen ze door tot het platform. Terwijl enkele demonstranten zich vastketenden aan privéjets en een Canadees militair transport-toestel, ging de rest van de demonstranten rond de toestellen op de grond zitten. 400 aanhoudingen Hoewel de KMar aanvankelijk machteloos moest toekijken, werden later op de dag zo'n vierhonderd demonstranten aangehouden, van wie een groot deel zich niet wilde identificeren. Na afloop werd iedereen naar huis gestuurd, en startte het OM een opsporingsonderzoek. Daarbij lag de nadruk lag op het vaststellen van de identiteit van de demonstranten die zich aan de toestellen hadden vastgeketend en demonstranten die anderen demonstranten hadden geholpen bij het binnendringen van het terrein. Identiteit vastgesteld Uiteindelijk slaagde het OM erin de identiteit van 183 betrokkenen vast te stellen die bij de actie betrokken zijn geweest. Vijf van hen moeten zich voor de politierechter verantwoorden omdat ze zich zouden hebben vastgeketend aan de toestellen. Van twee betrokkenen, die de activisten zouden hebben geholpen bij het binnendringen van het terrein, is de zaak geseponeerd.

Het OM verwijt hen dat hun handelen tot 'aanzienlijke schade' heeft geleid. Vijf vliegtuigen, waaronder een medische vlucht, moesten uitwijken. Ook een helikopter van de luchtvaartpolitie kon niet landen en een geparkeerde politieheli kon geen kant op. Waarschuwingsbrief 176 anderen hebben waarschuwingsbrief ontvangen. Hoewel zij over het terrein hebben gewandeld of gefietst, en daarmee een strafbaar feit hebben gepleegd, houdt het OM het bij een waarschuwing. "Het OM kan zich voorstellen dat deze personen, ondanks een waarschuwing van de burgemeester (Marianne Schuurmans, red), zich de risico's mogelijk niet volledig hebben gerealiseerd", schreef het OM eerder in een persbericht. Gevraagd naar de mogelijke scenario's die de KMar zal onderzoeken, laat een woordvoerder weten dat de politiedienst niet op het onderzoek wil vooruitlopen. "We zullen zo breed mogelijk bekijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat willen we zelf ook weten. Mocht het onze fout zijn, zullen we daarop acteren." 'Betreurenswaardig' Als het klopt dat de brief is verstuurd aan mensen die op 5 november vorig jaar niet bij het protest aanwezig waren, is dat volgens het Openbaar Ministerie 'betreurenswaardig'. "Dan zullen er excuses volgen. Uiteraard zullen dan ook alle geregistreerde gegevens worden vernietigd", aldus het OM in een persbericht.