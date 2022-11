Greenpeace ondanks ophef blij met bezetting Schiphol-Oost: "Vliegtuigen zijn niet heilig"

Greenpeace Nederland noemt de bezetting van het platform op Schiphol-Oost van gisteren geslaagd. Volgens Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace, hebben de activisten door zich vast te ketenen aan zo'n tien privéjets en een transportvliegtuig van de Canadese luchtmacht, hun eisen duidelijk over kunnen brengen: een kleiner Schiphol en een verbod op vluchten met privéjets. Over eventuele schade aan de vliegtuigen maakt Oulahsen zich niet druk. "Die toestellen zijn niet heilig", zegt ze nuchter.

Actievoerders geketend aan een privéjet op Schiphol & Faiza Oulahsen van Greenpeace - Greenpeace

Klimaatactivisten van Greenpeace en Extinction Rebellion slaagden er gisteren in om met honderden tegelijk de marechaussee en politie te overrompelen, het platform van Schiphol-Oost te bestormen en zich in no-time vast te ketenen aan een stuk of tien privévliegtuigen en een militair transportvliegtuig uit Canada. Faiza Oulahsen is blij dat de activisten hun punt hebben kunnen maken, vertelt ze aan NH Nieuws. In tegenstelling tot het protest op Schiphol Plaza, was er voor een actie op Schiphol-Oost geen toestemming van de gemeente. Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer reageerde boos en noemde de blokkade 'gevaarlijk en strafbaar'. De gemeente wil alle schade verhalen op de actievoerders en organisatoren. De blokkade was 'burgelijk ongehoorzaam' De kritiek van Schuurmans slaat Oulahsen in de wind: "We hebben van tevoren gezegd dat we geweldloos en vreedzaam zouden gaan actievoeren, maar wel burgelijk ongehoorzaam. Iedereen heeft het recht op protesteren." Oulahsen benadrukt dat zij de hele dag in contact stond met de autoriteiten, Schiphol, de luchtverkeersleiding en de gemeente.

Quote "Als het toestel toch had moeten vertrekken, waren we binnen een minuut los geweest" Faiza Oulahsen over het vastketenen aan een militair toestel

Eén miljoen schadevergoeding Over de eventuele schadevergoedingen waar Greenpeace voor op zou moeten draaien, maakt Oulahsen zich geen zorgen. Ze verwijst naar 2012, toen de milieuorganisatie 72 tankstations van Shell platlegde. Shell wilde een miljoen euro schadevergoeding, maar de rechter stelde Greenpeace in het gelijk. "Volgens de rechter had Shell rekening kunnen houden met blokkades en moesten ze dit soort acties maar accepteren", zegt Oulahsen. "Ook die toestellen op Schiphol-Oost zijn niet heilig." Of er schade is aan de vliegtuigen, was volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee nog niet bekend. Alle eigenaren worden momenteel benaderd. Voor zover bekend is er nog geen aangifte gedaan. Er was wel schade aan een hek en het platform lag volgens Schiphol bezaaid met rotzooi. Bondgenoot geblokkeerd De actie richtte zich op de privéjetluchtvaart, die volgens Greenpeace de meest vervuilende manier van vliegen is. De toestellen konden vanwege de bezetting geen kant op. Wat Greenpeace betreft worden vluchten met privéjets verboden, maar een groep activisten ketende zich ook vast aan een Hercules C-130 van de Canadese luchtmacht. Een C-130 is geen jet en geen privévliegtuig, maar een militair transporttoestel van een NAVO-bondgenoot. Oulahsen ontkent dat de blokkade van de Hercules een fout was: "We maakten geen onderscheid. Als het toestel toch had moeten vertrekken, waren we binnen een minuut los geweest." Volgens Greenpeace zouden de activisten in geval van nood altijd ruimte hebben gemaakt en is dat ook duidelijk gemaakt aan Schiphol, de gemeente en autoriteiten. "Toestel hoefde niet naar Oekraïne" "Bovendien moeten we die militaire luchtvaart ook niet romantiseren", zegt Oulahsen. "Het was ook echt niet zo dat het transportvliegtuig naar Oekraïne moest. En bovendien, militaire vliegtuigen worden ook ingezet voor de beveiliging van bedrijven die belangen hebben in olie en gas." De Hercules is vandaag alsnog vertrokken naar Prestwick in Schotland. Links op de foto zijn de activisten te zien die zich aan de Hercules van de Canadese luchtmacht hadden vastgemaakt. Het artikel gaat verder onder de foto.

De activisten zitten vast aan privéjets - Ingestuurd via persafdeling Greenpeace

Woest over 'nepnieuws' medische vlucht Oulahsen is woest over een het nieuws dat de European Business Aviation Association - een belangenorganistie voor de privéjetluchtvaart - naar buiten bracht dat een medische vlucht vanwege de blokkade niet kon landen op Schiphol. Volgens haar is het doelbewust nepnieuws, verspreidt door EBAA. De vlucht week uit op gezag van de piloten, maar volgens Schiphol had het toestel gewoon kunnen landen. Experts in actievoeren Greenpeace claimt dus dat in noodgevallen de klimaatactivisten medische, militaire, politie- en kuswachtvluchten ruim baan had kunnen geven. "Wij zijn experts in actievoeren. Wij komen al vijftig jaar op risicovolle terreinen, zoals boorplatformen en schepen", zegt Oulahsen. "Het vastketenen aan vliegtuigen is niet heel anders dan op een boorplatform. De luchtvaart is lang genoeg buiten schot gebleven."