Politiehelikopter kon geen kant op door klimaatactie Schiphol: vijf verdachten vervolgd

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland gaat vijf klimaatactivisten vervolgen voor het beschadigen van (privé)vliegtuigen op Schiphol-Oost. De activisten ketenden zich vorig jaar november vast aan de landingsgestellen van elf vliegtuigen, waaronder een Canadees militair transportvliegtuig. Door de actie, waaraan 400 demonstranten deelnamen, moesten vijf vliegtuigen uitwijken, waaronder een medische vlucht. Ook een helikopter van de luchtvaartpolitie kon niet landen en een geparkeerde politieheli kon geen kant op.

Actievoerders bij een GlobeAir-Cessna 510 Citation op Schiphol-Oost - GlobeAir

De vijf verdachten zijn een 22-jarige vrouw uit Duivendrecht, een 54-jarige vrouw uit Naarden, een 29-jarige vrouw uit Nijmegen, een 35-jarige man uit Beilen en een 52-jarige man uit Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. Het OM tilt er zwaar aan dat er bij hun actie 'aanzienlijke schade' is aangericht aan de landingsgestellen van geparkeerde vliegtuigen. Van de 400 demonstranten wilde het merendeel bij aanhouding door de marechaussee zich niet identificeren. Uiteindelijk zijn de persoonlijke gegevens van 183 klimaatactivisten bekend bij het Openbaar Ministerie. Veruit het merendeel is er vanaf gekomen met een waarschuwing. Bij de actie zijn elf vliegtuigen geblokkeerd, waarvan er zeven daardoor niet konden vertrekken. Vijf vliegtuigen zijn uitgeweken naar andere luchthavens. Volgens het OM zat daar ook een medische vlucht bij, wat op de dag zelf nog werd betwist. Omdat er ook een helikopter van de luchtvaartpolitie moest uitwijken, kon daar geen beroep meer op worden gedaan voor ondersteuning vanuit de lucht. Politiehelikopter Een politiehelikopter die buiten stond kon niet ingezet worden en moest uitgebreid worden geïnspecteerd om vast te stellen of de vliegveiligheid niet in het geding zou komen. Dat moest ook gebeuren bij de vliegtuigen waaraan de demonstranten zich hadden vastgeketend. De actie op 5 november vorig jaar was georganiseerd door Greenpeace en Extinction Rebellion. De activisten eisten een verbod op privévluchten, die volgens hen het meest vervuilend zijn. Er was die dag alleen toestemming voor een demonstratie op Schiphol Plaza. De actievoerders konden Schiphol-Oost binnendringen door met behulp van een geparkeerde vrachtwagen over het hek te klimmen en door een deel van het hek te vernielen.

Greenpeace laat in een reactie aan NH weten te kijken naar de beslissing van het Openbaar Ministerie. "De vreedzame actievoerders hebben hun recht op protest uitgeoefend in het hart van de grote vervuiler Schiphol. Dat is hard nodig, want de overlast en schade die Schiphol veroorzaakt voor mens, natuur en milieu is zo groot."