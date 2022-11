Het protest op Schiphol in drie opvallende video's

Honderden klimaatactivisten hebben vanmiddag het afgesloten gebied van Schiphol-Oost bestormd. Ze ketenden zich vast aan onder meer privéjets. Ook fietste een deel rondjes over het luchthaventerrein. NH Nieuws was erbij en dat leverde opvallende video's op, die we voor je op een rijtje hebben gezet.

De activisten hadden zich eerder op de dag verzameld in het Amsterdamse bos, waarna ze met onder meer een vrachtwagen richting Schiphol reden om daar over het hek te klimmen. Dit deden ze door op de vrachtwagen te klimmen, maar ook door een gaat te maken in een gek. De marechaussee bleek machteloos. Zo kwamen de klimaatactivisten op het 'verboden' gedeelte van Schiphol. Bekijk de beelden hieronder. De tekst gaat door na de video.

Zo braken de actievoerders door het hek bij Schiphol - Inter Visual Video

Sommige activisten lukte het niet het terrein op te komen omdat ze nét te laat waren en werden tegengehouden door de marechaussee. Zij keken doelloos toe hoe andere activisten te werk gingen. Het leverde ze wel een interview op, live op NH Nieuws Bekijk de beelden hieronder. De tekst gaat door na de video.

Activisten zijn nét te laat en kijken toe - NH Nieuws

Tegen het einde van de protestactie op Schiphol-Oost doken de aanwezige marechaussees letterlijk op fietsende actievoerders. Op dat moment waren al zeker honderd mensen aangehouden. Bekijk hieronder de beelden

Fietsers gepakt door marechaussee - NH Nieuws